Tři chlapci zachránění z jeskyně nemají thajské občanství. Vláda oznámila, že jim ho udělí

Tři chlapci a jejich trenér, kteří byli spolu s dalšími devíti mladými fotbalisty před pár dny zachráněni z polozatopené jeskyně na severu země, nemají thajské občanství. Podle prohlášení místní vlády by jej však měli získat v nejbližší době. Chlapci jsou od své záchrany hospitalizovaní v nemocnici, jejich stav se podle lékařů lepší a mohli by být propuštěni již příští týden. Thajsko 18:47 14. července 2018

Celou skupinu začátkem týdne zachránil mezinárodní tým potápěčů po sedmnáctidenním nedobrovolném pobytu v polozatopené jeskyni na severu Thajska.

Chlapci podle lékařů několikadenní pobyt v nemocnici a dlouhou sérii vyšetření zvládají dobře. Čas si krátí vším, čím to jen jde. Teď konkrétně natočili video, ve kterém děkují všem, kdo po nich pátrali. Hodně prý také mluví o pikantním thajském jídle, které si prý dají hned poté, co opustí nemocnici.

Pravidelně absolvují sezení s psychologem, který varuje je i jejich rodiče a radí jim, aby se v prvních několika týdnech vyhnuli pozornosti médií. Dá se totiž čekat mimořádný mediální zájem, který na ně čeká. Doporučuje jim dobře zvážit nabídky na rozhovory nebo účinkování v televizních pořadech.

Thajské občanství

Thajská vláda také oznámila, že třem zachráněným chlapcům brzy udělí thajské občanství. Neznamená to, že chlapci jsou cizinci, jen situace je trochu složitější. Když se v současnosti v Asii mluví o lidech bez občanství, tak se nejčastěji zmiňují Rohingové ze sousední Barmy.

Thajsko má ale například v současné době na svém území kolem půl milionu lidí, kteří nemají žádné občanství. Většinou jde o příslušníky národnostních menšin, kteří žijí na severu země při hranici s Barmou a Laosem, což je i případ tří hochů i jejich pětadvacetiletého trenéra.

Jedním z chlapců bez thajského občanství je čtrnáctiletý Adul, který hrál při záchranné akci zásadní roli. Umí totiž pět jazyků - thajštinu, čínštinu, barmštinu, jazyk Wa a angličtinu -, díky čemuž byl schopen komunikovat s britskými potápěči, kteří chlapce objevili.

Potomek etnického kmene Wa již v šesti letech uprchl z Barmy, odkud ho do Thajska poslali rodiče. Zatímco jeho domovina je známá partyzánskými boji, pěstováním opia a obchodováním s pervitinem, v Thajsku má lepší životní možnosti, píše deník The New York Times.

V Thajsku, stejně jako všude jinde, mají lidé bez občanství mnohem méně práv a velmi omezené zdroje příjmů.

Thajská vláda však slibuje, že nejpozději do šesti měsíců všem čtyřem občanství udělí.