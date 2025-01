‚Zachrání tuhle zemi.‘ Fanoušci Donalda Trumpa chtějí zavřené hranice, trápí je i ekonomika

Na inauguraci Donalda Trumpa, která se původně měla konat pod širým nebem, se rozdalo 250 tisíc vstupenek. Mrazivé počasí se ale zasloužilo o to, že se nakonec vše odehrávalo uvnitř hokejové haly Capital One Arena, před kterou stály davy lidí nejen v den inaugurace, kdy bylo 10 pod nulou, ale i předchozí den, kdy čekající bičoval déšť se sněhem. O skalních příznivcích nového amerického prezidenta je další díl našeho seriálu. Seriál Washington DC 17:03 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump podepsal první exekutivní nařízení před jásajícími davy v prostorech stadionu Capital One Arena | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Rodiče paní Evy, která má na sobě kulicha s nápisem Trump, pocházeli z Československa. Maminka z Prahy, tatínek z Týna nad Vltavou a emigrovali v roce 1968. Ona sama se už narodila v Německu. I v dešti jí stálo za to stát pod deštníkem několik hodin, jen aby byla součástí závěru vítězného tažení jejího oblíbeného politika.

Donald Trump by podle ní měl hlavně řešit otázku nelegální migrace a také uvolnit zdroje těžby paliv, aby všeobecně klesly ceny zboží.

Ve svém inauguračním projevu Trump na nerostné zdroje pamatoval a potvrdil, že zůstane věrný své hlášce: Vrtej, bejby, vrtej. Tentýž den podepsal výkonná nařízení o zpřístupnění ropných a plynových polí na Aljašce a v pobřežních šelfech.

Eva doufá, že za 4 roky Trumpovy vlády na tom bude americká ekonomika mnohem lépe, na hranicích s Mexikem bude stát zeď a země se zbaví všech ilegálních přistěhovalců.

Pozdravit staronového prezidenta přijeli lidé z celých Spojených států – realitní makléř Joe pochází z Minnesoty. Když Donald Trump vyhrál volby, byl velmi šťastný. Slavil to 2 dny. Stejně jako paní Eva vidí urgentní problém k řešení v ekonomice a ochraně hranic.

Od nové administrativy si slibuje i zajištění ochrany území a bezpečnější potraviny bez škodlivé chemie. Lidé podle něj budou za 4 roky zdravější a šťastnější.

Hlavně zavře hranice

Paní Karen přijela až ze státu Washington, tedy ze severozápadního cípu Spojených států.

„Je to nejlepší prezident, jakého jsme za dlouhá léta měli. Zachrání tuhle zemi,“ raduje se Karen. Věří, že se o jejich problémy bude starat, jako by byly jeho osobní. „Může udělat zázraky, protože ten poslední prezident neudělal nic,“ hodnotí práci přechozí administrativy s tím, že Trump „hlavně zavře hranice“.

Ochranu jižní hranice slíbil zajistit vyhlášením stavu nebezpečí na ní a vysláním vojáků k jejímu strážení před migranty.

Republikánskou hlavu státu obdivuje i Petr Paleček, který do USA emigroval v roce 1969. Věří, že napraví to, co podle něj předchozí vláda pokazila.

„Všechno dodrží,“ říká s odkazem na roky 2017 až 2021 Paleček. „Že zavře hranice, které Kamala Harris otevřela, tak tomu věřím. ‚Kamala vše zničila, já všechno spravím‘,“ cituje slib prezidenta.

Donald Trump slibuje Američanům pod jeho vedením zlatý věk a rozšiřování vlivu a území. Dokonce zabodnutí vlajky s hvězdami a pruhy na první jiné planetě. Na Marsu.