Drama v jeskyni. Před rokem se v Thajsku podařilo zachránit fotbalový tým

Ve středu uplynul přesně rok od chvíle, kdy mezinárodní tým záchranářů přivedl zpět na denní světlo dvanáct thajských chlapců a jejich fotbalového trenéra. Ztratili se v nebezpečné jeskyni Tham Luang na severu země. Extrémně nebezpečná záchranná mise trvala osmnáct dnů a vyžádala si život jednoho z thajských potápěčů. Bangkok 7:41 10. července 2019

Prvním úspěchem pátrací akce bylo, že záchranáři objevili všech třináct lidí hluboko v zatopené jeskyni. Druhý přišel ve chvíli, kdy je živé a zdravé dostali na povrch.

Potápěč, který pomáhal chlapcům z thajské jeskyně, sám uvázl v podzemí. Pomohlo mu, že nezmatkoval Číst článek

Všech dvanáct fotbalistů se vrátilo do školy, ale jejich trenér - hrdina má už jiný fotbalový tým. Rodiče některých z nich také založili produkční společnost, která rozhoduje o tom, která média mohou příběh komerčně využívat. Na konci roku přijde do kin film irsko-thajského režiséra Toma Wallera, s názvem Jeskyně - Nang Non. Zahrají si v něm i někteří ze skutečných záchranářů.

Chlapci ve věku 11 až 16 let a jejich 25letý trenér zmizeli při záplavách 23. června, kdy se vydali prozkoumat jeskynní komplex poblíž hranice s Barmou. Už 10 minut po prvním prudkém dešti voda vystoupala tak vysoko, že chlapcům a trenérovi odřízla cestu ven. Skupina byla v jeskyni nalezena po devítidenním pátrání 2. července.

Při záchranné akci se podařilo fotbalový tým dostat ven z jeskyně | Foto: Soe Zeya Tun | Zdroj: Reuters