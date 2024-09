Začíná soud s Le Penovou. Čelí obvinění ze zneužití unijních peněz, v kauze figuruje i její otec

Ve Francii začíná soud se šéfkou nacionalistických poslanců a trojnásobnou prezidentskou kandidátkou Marine Le Penovou. Čelí obvinění ze zneužití unijních peněz. V kauze figuruje dalších více než 20 lidí. Jsou mezi nimi bývalí europoslanci, jejich spolupracovníci i špičky Národního sdružení. Od stálého zpravodaje Paříž 15:43 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marine Le Penová | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Marine Le Penová, její bývalí kolegové a další politici čelí obvinění, že mezi lety 2004 až 2016 vytvořili podvodný systém. Pomocí něj podle vyšetřovatelů zneužívali unijní peníze na výplaty europoslaneckých asistentů, kteří ale neodváděli práci v souvislosti s Evropským parlamentem, ale pracovali takřka výhradně jen pro tehdejší stranu Le Penové, tedy stranu Národní frontu.

Tato strana byla tehdy výrazně zadlužená a měla tímto způsobem šetřit své vlastní zdroje. Celkem měli takto politici zneužít z unijních fondů v přepočtu přes 175 milionů korun.

V kauze figuruje přes 20 dalších politiků. Kromě Le Penové, která je nyní šéfkou nacionalistických poslanců, je to třeba starosta jihofrancouzského Perpignanu, její bývalý partner Louis Aliot.

Ve stejné aféře ale vystupuje i otec Marine Le Penové, šestadevadesátiletý Jean-Marie Le Pen. Ten se líčení u pařížského tribunálu nezúčastní ze zdravotních důvodů.

Tento soud může další kariéru Le Penové ovlivnit opravdu výrazně. Dokonce deník Libération na titulní stránce píše o reálném nebezpečí pro Le Penovou.

Šéfce nacionalistických poslanců hrozí až 10 let vězení a pokuta přes 25 milionů korun. Součástí verdiktu může být i to, že by v následujících až 10 letech nemohla být zvolena do žádné veřejné funkce. Le Penová chce přitom kandidovat v dalších prezidentských volbách za tři roky a podle nedávných průzkumů patří mezi favority tohoto hlasování.

Sama Le Penová odmítá jakékoliv pochybení. Navenek vystupuje velmi přesvědčivě, sebevědomě stejně jako celá strana. Soud potrvá do konce listopadu. Verdikt bychom měli znát v lednu příštího roku.

Pokud by se ale Le Penové verdikt nelíbil, mohla by ho ještě oddalovat pomocí odvolání, pak odvolání ke kasačnímu soudu. Takže finální verdikt by po těchto odvoláních soudy mohly vynést na jaře roku 2027, což by bylo opravdu těsně před prezidentskými volbami.

Le Penová se líčení účastní osobně. Některá francouzská média včetně deníku Le Monde informují o tom, že věnovala spoustu času přípravě. Vycházela při tom ze svého původního vzdělání, protože je advokátkou.

Faktem ale je, že to bude mít v těchto dnech velmi náročné, protože bude muset pendlovat mezi soudem a parlamentem, protože už v úterý poprvé zasedne po předčasných parlamentních volbách Národní shromáždění v nové podobě.

Premiér Michel Barnier by měl také vystoupit s velmi očekávaným projevem, ve kterém zřejmě nastíní klíčové priority své vlády. A očekává se, že velmi krátce nato levicová koalice vyvolá hlasování o nedůvěře.

Síla Le Penové a její strany dnes tkví v tom, že pokud by se Národní sdružení připojilo k tomuto hlasování francouzské levice, tak je takřka jisté, že Barnierův kabinet by okamžitě padl. Opravdu je to dnes nastavené tak, že se vláda nyní opírá a musí počítat s podporou nacionalistů.

I z tohoto pohledu tedy bude zajímavé sledovat zmíněný soud, protože na Marine Le Penové a její straně hodně závisí osud kabinetu.