Začněme vyjednávat s Ukrajinou a Moldavskem, urguje EU ministr Dvořák. Obává se Orbánovy vlády

Český ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) ve středu zaslal belgickému předsednictví Rady EU apel, aby se začalo aktivně vyjednávat s Ukrajinou a Moldavskem o přistoupení k unijní sedmadvacítce. Podle informací webu iROZHLAS.cz se k jeho výzvě přidalo jedenáct států. Ke kroku přistupují země nyní kvůli obavě, že následné předsednictví pod taktovkou maďarského premiéra Viktora Orbána celý proces zmrazí. Původní zpráva Praha / Brusel 11:00 5. června 2024

„EU by měla v zájmu pokračování důvěryhodného procesu rozšiřování poskytnout obyvatelům příslušných zemí hmatatelné výhody. Toho lze dosáhnout postupnou integrací Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie,“ stojí v dopise, do kterého měla redakce možnost nahlédnout.

K české výzvě se připojilo Švédsko, Finsko, Slovensko, Polsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko, Portugalsko a Německo.

„Tato aktivita je důkazem toho, že Evropská unie je odhodlaná podporovat své partnery na východě. Ukrajina a Moldavsko si zaslouží naši podporu a solidaritu,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz ministr Dvořák.

V dopise píše, že „nastal čas pokročit“ a společně se svými souputníky vyzývá, aby Rada pro obecné záležitosti (zkratkou GAC, schůzku ministrů, kteří mají v gesci evropské záležitosti - pozn. red.) přijala stanovisko pro jednání s Ukrajinou a Moldavskem nejpozději v červnu.

Ministři pro evropské záležitosti mají v harmonogramu schůzku naplánovanou na 24. června. Pokud se na ní nalezne shoda, mohla by být mezivládní konference svolána do konce měsíce, kterou by se jednání formálně zahájila.

Tedy by se vše stihlo těsně předtím, než se předsednictví Rady EU ujme Maďarsko.

Cesta do EU

Rozhodnutí zahájit jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska odsouhlasili prezidenti a premiéři členských států Unie na prosincové Evropské radě.

Obě země o členství požádaly krátce po předloňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních měsících apeluje na co nejrychlejší formální začátek rozhovorů.

Zelenskyj poslal videozdravici na Pražský hrad, kde se konala konference u příležitosti 20 let Česka v EU. Řekl, že být součástí Evropské unie je snem každého národa. „Jsem si jist, že se brzy stane realitou i pro Ukrajinu a pro balkánské národy, Moldavsko a Gruzii. A že nastane den, kdy si Bělorusko bude moci zvolit cestu do Evropy,“ pronesl.

Kvapík kvůli Maďarsku

Apel přichází pár týdnů předtím, než předsednictví EU od Belgičanů převezmou Maďaři. Řada unijních politiků i diplomatů se obává, že po červenci by mohlo nastat zpomalení přijímacího procesu na dalších šest měsíců.

Ukrajinská témata nepatří mezi ta, která by chtělo maďarské předsednictví upřednostňovat. Jak informoval v uplynulých dnech server Politico, i s touto kartou se snaží vyjednavači belgického předsednictví argumentovat.

Budapešť by mohla mít motivaci kývnout na červnové zahájení rozhovorů, aby nemusela téma řešit z pozice předsedajícího státu sama.