‚Žádná dětská hra na špiony.‘ Jak Ukrajina trénuje tajné agenty pro mise na okupovaných územích

Malování proukrajinských graffiti na veřejných prostranstvích, distribuce letáků, ničení mostů či dokonce páchání atentátů na ruské vojáky. To všechno zahrnují mise, na které jsou trénováni tajní agenti naverbovaní ukrajinskými silami, aby škodili ruské straně na okupovaných územích Ukrajiny. Jejich aktivity mají vést k jednomu hlavnímu cíli – posílit mezi obyvateli nespokojenost s okupačními úřady. Moskva/Kyjev 7:00 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v Pokrovsku prochází kolem budovy zničené ruským bombardováním | Foto: Anton Shynkarenko | Zdroj: Reuters

O působení tajných agentů na územích okupovaných Ruskem se toho ví jen málo. Určitý vhled do utajované strategie nyní přináší rozhovor ukrajinského portálu Hromadske s jedním ze členů ukrajinských speciálních operačních sil, který má na starost právě nábor a trénink nových „důvěrníků“ ochotných škodit ruské straně na okupovaných územích. To nejdůležitější z rozhovoru shrnuje ruský nezávislý server Meduza.

„Mým úkolem je připravovat členy hnutí odporu na průzkum, sabotáž, podvratnou činnost a partyzánské aktivity na Ruskem okupovaných územích,“ popisuje v rozhovoru voják, který slouží v ukrajinské armádě už více než 20 let a v roce 2016 prošel speciálním americkým výcvikem.

Podle vojáka z ukrajinských Sil pro speciální operace (SSO) je každý takový agent trénován na konkrétní úkoly, které zahrnují cokoliv od malování proukrajinských graffiti na veřejných prostranstvích, přes distribuci letáků, shromažďování informací o pohybu ruských vojsk nebo o ochraně strategických objektů až po demolice mostů.

„Pro naše důvěrníky je nejdůležitější ostražitost a mlčenlivost, to je pro jejich bezpečnost nezbytné. Naši agenti na okupovaných územích se mohou spoléhat pouze sami na sebe – proto je musíme naučit, jak se vyhnout nebezpečí,“ vysvětluje voják, podle kterého je hlavním úkolem ukrajinských konfidentů „zvýšit míru nespokojenosti s okupačními úřady“.

Nic neví ani rodina

Voják SSO a jeho kolegové hledají nové rekruty pro sabotážní aktivity nejrůznějšími cestami, vhodní kandidáti pak musí projít přísným procesem prověřování. Kvůli obavám o jejich bezpečnost přímo nespecifikoval, kde přesně se noví důvěrníci hledají. Podle jeho slov ale ukrajinská armáda identifikuje lidi, kteří jsou „vlastenečtí a skutečně ochotní plnit úkoly hnutí odporu“. Ze skupiny kandidátů pak vybírají ty nejschopnější.

Nezletilí se do výběru nedostanou, upřednostňováni jsou naopak obyvatelé okupovaných území nebo těch oblastí, které se mohou pod ruskou okupaci v dohledné době dostat. Kandidáti, kteří projdou prvotním výběrovým řízením, absolvují školení na dálku a někteří i osobní trénink. Naučit se mohou třeba to, jak doma vyrobit výbušninu. Vše nicméně probíhá „v co nejbezpečnějších podmínkách pro důvěrníka“, tedy i mimo okupovaná území.

Nikdo, včetně rodiny, se o činnosti agentů nesmí nic dozvědět. Výjimkou je pouze to, pokud pro ukrajinské speciální síly pracují příbuzní společně. Důvěrníci jsou trénováni také k tomu, jak splynout s okolím, nepoutat na sebe pozornost a aby byli schopní posuzovat nejrůznější rizika. Pro každého z nich přitom armáda vypracuje individuální plán chování, popisuje voják pro portál Hromadske.

„Někdy se kvůli provedení mise člověk musí přidat k okupačním úřadům. Mohou například pracovat pro místní okupační správu nebo vést proruské webové stránky. V takových případech připravujeme danou osobu na dvojí život, protože víme, že bude muset vychvalovat Rusko a (ruského prezidenta Vladimira) Putina v ruské televizi,“ říká s tím, že pouze velmi úzký okruh členů SSO ví o tom, že právě tento člověk ve skutečnosti pracuje pro Ukrajinu.

„Bude to pro ně velmi těžké, ale SSO má všechny potřebné dokumenty a přijde čas, kdy tento člověk bude moct prozradit, že pracoval pro Ukrajinu,“ říká v rozhovoru člen jednotky, která má mimo jiné na starost organizování odporu na okupovaných územích.

Speciální ukrajinská jednotka ale myslí i na případ, pokud by důvěrník „ztratil nervy“ nebo se setkal s bezprostřední hrozbou – ukrajinská armáda ho okamžitě evakuuje i s jeho rodinou. Evakuační plán je podle dotazovaného vojáka připraven pro každého, kdo s jednotkou SSO začne spolupracovat.

„V některých případech (ruská tajná služba) FSB ani neví, že chytili jednoho z našich důvěrníků. To se stává, když Rusové vstoupí na nově okupované území a zatknou všechny bez rozdílu,“ popisuje člen speciálních sil, podle kterého se nicméně děje i to, že je důvěrník ruskou stranou zatčen právě proto, že ho FSB identifikovala.

„To je přesně důvod, proč důvěrníci dostávají během tréninku jen minimální informace o ostatních členech odbojového hnutí, se kterými budou na dálku pracovat. Ano, jsou případy, kdy naši důvěrníci rukou FSB zemřou. Ale tohle je válka – to není jen nějaká dětská hra na špiony,“ dodává.