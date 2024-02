Žádná plíživá autokratizace, Fico při ukrajování svobod sprintuje, popisuje politoložka a socioložka

Staronový slovenský premiér Robert Fico (Směr) na nic nečeká a snaží se moc v zemi uchopit pevně a hlavně rychle. Politoložka a socioložka z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Soňa Szomolányi jej řadí po bok například Viktora Orbána nebo Donalda Trumpa, které označuje za spin autokraty: „Jejich prvořadým cílem v politice je zabezpečit si svou beztrestnost,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Bratislava 6:20 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico | Foto: Geert Vanden Wijngaert | Zdroj: ČTK / AP

„Pokud vyhraje parlamentní volby Robert Fico a jeho strana Směr, bude ohrožena sama slovenská demokracie.“ To jste říkala už před rokem v rozhovoru, který jsme spolu vedli. V zářijových parlamentních volbách skutečně zvítězil a chopil se moci velmi pevně. Jak se vám po zhruba sto dnech vlády zdá Ficův kabinet?

Je to ještě horší, než jsem předpokládala. V loňském rozhovoru jsem vycházela z dřívějších poznatků o Ficovi a Směru.

Nástup této vlády je ale radikálnější a rychlejší než plíživá autokratizace, jakou jsme mohli vidět v různých jiných zemích. Tam často změny a ukrajování svobod přicházely postupně. Fico ale sprintuje.

Kosatík: Proruské nadšení obrozenců na Slovensku přežilo všechny nárazy novějších dob. Češi vystřízlivěli Číst článek

Co jsou ty jiné příklady?

Fico se dnes zařazuje po bok moderních autokratů jako je Jaroslaw Kaczyński v Polsku, který už je ale na odchodu. Typickými příklady jsou Viktor Orbán v Maďarsku, (Recep Tayyip) Erdogan v Turecku, Benjamin Netanjahu v Izraeli a samozřejmě vrcholem je Donald Trump.

‚Spin autokraté‘

Co tyto vůdce spojuje s Ficem?

Jsou nebezpeční pro liberální demokracii. Jejich společným rysem je, že jsou často obvinění nebo jim hrozí trestní odpovědnost, jejich prvořadým cílem v politice je tak zabezpečit si svou beztrestnost.

Vidím to úplně hrozivě v případě Izraele, kde Netanjahu bude vést válku proti Hamásu déle, než by bylo třeba. Ví totiž, že když skončí válka, bude sám odstaven od moci.

Souhrnně se jim říká „spin diktátoři“, já používám raději modernější termín „spin autokrat“. Tento typ politika nemusí používat násilné nástroje, kterými by v obyvatelstvu vyvolával strach, jak to museli dělat tradiční diktátoři, které známe z historie. Vládne skrze manipulaci a deformování veřejného mínění, používá lži a dezinformace.

Jak jsme říkali za dob Vladimíra Mečiara v 90. letech, že lež je jeho pracovní metoda, tak Fico to neporovnatelně „vylepšil“ a i díky sociálním sítím je může efektivněji šířit. Povedlo se mu třeba v kampani značnou část Slováků přesvědčit, že všechna obvinění lidí kolem Směru mají charakter politických procesů.

Slovenská politoložka a socioložka Soňa Somolányi | Zdroj: Profimedia

Dva Ficovy cíle

Před volbami se pozorovatelé slovenské politiky neshodli na tom, zda se bude Fico u moci chovat umírněněji než v kampani, nebo zda bude nadále tak tvrdý, jak avizoval. Vy jste před ním varovala už tehdy. O co mu jde?

Celá jeho dosavadní politika a vedení vlády je zaměřené na splnění dvou cílů, které se vůbec netýkají vytažení Slovenska ze stagnace a pasti středního příjmu.

Slovenské prezidentské volby mají dva jasné favority a dva hlavní ‚rozvraceče‘. Pellegrini nemá nic jisté Číst článek

Prvním je co nejrychleji zabezpečit beztrestnost sobě a svým blízkým spolustraníkům. Všem, kteří jsou již obvinění, nebo těm, kteří už sedí ve vězení. Odsouzených lidí blízkých Ficovi a Směru jsou dnes asi čtyři desítky. Druhým cílem je neztratit voličskou podporu, kterou měl doteď.

Daří se mu jejich naplňování? Zrychlené řízení ohledně trestní novely napovídá, že se první cíl snaží splnit velmi rychle. A ohledně druhého bodu, preference vládních stran se nijak významně nehýbou.

Ano, za svými cíli jde důsledně a zatím úspěšně, jelikož se ukazuje, že ze své voličské základny od voleb nic neztratil, spíš naopak. Není to překvapivé, protože plní sliby, které dal svým voličům. Třeba že budou třinácté důchody, že budou dotovat některé hypotéky a příští rok budou ještě vyšší třinácté důchody.

Podstatná část jeho voličské podpory jsou důchodci, kteří jsou většinově – ne všichni, ale většinově – vesměs spokojení. Ekonomičtí analytici zmiňují, že příjmy důchodců za poslední roky převyšují výši inflace. Je to nejlépe podporovaná sociální skupina.

Ještě horší je ale brutální útok na základy právního státu. Dnes již novela trestního zákona přichází do druhého čtení ve zrychleném projednávání. Není přitom seriózní právník, který by tuto novelu považoval za dobrou.

Fico ztratil zábrany. Snižování trestů za korupci se rovná amnestii, tvrdí právník Němeček Číst článek

Staronový premiér se činí i v zahraniční politice, vystupuje verbálně velmi tvrdě proti Ukrajině. Když ale dojde na činy, je zatím konformní s unijní většinou, ale vztah slovenské vlády třeba k Rusku již není tak odmítavý, jako dříve.

Roli Fica už vnímám bez jakýchkoliv iluzí a dovedu si představit, že staví svou budoucnost na své podpoře Ruska a za to očekává protislužby, vytváří i vazby na Čínu.

Může to být třeba i proto, že je rozpočtově velmi nezodpovědný a brzy se může stát, že finanční trhy Slovensku už nebudou půjčovat. I proto se geopoliticky obrací na Východ, což dělá Slovensko velmi zranitelným z hlediska nástupu nějaké formy moderní autokracie.

Fico zmíněný přerod nemůže dělat tak plíživě, jako si to mohl dovolit Orbán, jelikož mu jde o co nejrychlejší beztrestnost. Ono totiž stačí, aby plánovaná trestní novela novela platila jeden den a několik lidí bude okamžitě zbaveno obvinění. U případů, které mají přesah do evropské prokuratury, by to mohlo být dvacet procent případů, říká třeba evropský prokurátor za Slovensko Juraj Novocký.

Reakce opozice

Od prosince ve slovenských městech probíhají demonstrace desetitisíců odpůrců vládní politiky. Má to na Fica a jeho vládu větší vliv?

Slovenská občanská a demokratická společnost reaguje velmi rychle, což je důležité.

Přes 60 tisíc Slováků protestovalo proti Ficovi. Místo pro lidi vládnou pro zloděje, ozývá se z opozice Číst článek

Zkušenost z dalších autokracií je, že pokud se na tento nástup nereaguje velmi rychle, tak se nové vládě podaří postupně i zákonným způsobem likvidovat nezávislé instituce jako soudy, kontrolní úřady, nezávislá média, nevládní organizace atd. Už teď máme indikátory, že je tlak na komerční televize Markíza a Joj.

Mobilizace veřejnosti je zatím lepší, než se dalo čekat. Stále to ale není taková masa, není to milion, aby to změnilo Ficovo rozhodnutí. Jde spíš o to, že není opozice atomizovaná, že nevládne beznaděj a mohou působit na nerozhodnuté voliče mezi vládním a opozičním táborem.

Je však třeba stále zdůrazňovat, že současná vláda nemá nijak ohromující většinu, pouze 79/150 poslanců. Několik zákonů už jim prošlo jen nejtěsnější většinou 76 hlasů. Z tohoto hlediska je podpora pro vládní a opoziční tábor přibližně půl na půl, což se může promítnout ve vyrovnaných prezidentských volbách, které nás čekají na konci března.