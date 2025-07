‚Zadrželi i člověka na skútru.‘ V Polsku se kvůli kontrolám na hranicích s Německem tvoří kolony

Polsko minulý týden zavedlo dočasné namátkové kontroly na hranici s Německem a Litvou. Opatření zdůvodňuje potřebou potlačení nelegální migrace. V posledních týdnech se totiž na internetu množily informace, že německá policie neohlášeně vrací do Polska žadatele o azyl. Přestože velká část obyvatel v pohraničí má pro opatření proti nelegální migraci pochopení, kontroly pro ně často znamenají komplikace. Na silnicích se kvůli nim tvoří kolony. Od stálé zpravodajky Zhořelec 16:04 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větší kolony se tvoří směrem z Německa do Polska kvůli svádění dvou pruhů do jednoho | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Přejezd z Polska do Německa trvá v pátek odpoledne chviličku. Několik aut se při zpomalování plynule řadí do jednoho pruhu a němečtí policisté následně jen namátkově nahlíží dovnitř, osobní dokumenty ale nechtějí.

Z opačné strany je situace problematičtější. Na víkend se do Polska vrací pendleři a kvůli svádění dvou pruhů do jednoho se u kontroly tvoří kolona. Samotný zásah polských pohraničníků je však u většiny aut stejně zběžný jako u jejich německých kolegů.

Zavření hranic

Kontroly na obou stranách hranice probíhají i v nedalekém Zhořelci rozkládajícím se na území Polska i Německa zároveň. Přes Lužickou Nisu, která tu tvoří přirozenou hranici, přejeli v rámci svého prázdninového cestování i Jürgen a Anett z Německa.

„My jsme turisté, hranici tento týden přejíždíme už po několikáté a nikde to nebyl problém. Ani do Čech, ani do Polska nebo zpět do Německa. Jen jsme jeli pomalu. Ale pro cestování to není komplikace, pro podnikání už ale věřím, že to problém je,“ říká Anett.

To potvrzuje i Dariusz, Polák pocházející ze Zhořelce, který ale už roky žije v německé části města, kde pracuje jako provozní restaurace a obchodu. Do Polska přejel do směnárny, jichž je na ulici Svobody hned několik.

„Včera jsem sledoval vystoupení starosty polského Zhořelce (Zgorzelce) a ten řekl, že jestli se to bude zhoršovat – nejen to vracení uprchlíků, ale i kolony ve městě, tak zavře hranici. Třeba prohlásí, že most potřebuje rekonstrukci. To by byla paralýza. Vždyť kolik lidí tady ze Zhořelce pracuje na německé straně? To pak mají chodit pěšky? To není normální,“ kroutí nechápavě hlavou.

Manipulace s čísly?

Kontroly na německé straně hranice fungují už od podzimu 2023. Nová vláda kancléře Friedricha Merze je nařídila zpřísnit. Německé služby proto prý žadatele o azyl, kteří do země přichází přes Polsko, na základě mezinárodní dohody vrací do Polska zpět. Německá policie tvrdí, že od 1. května do 15. června takto vrátila 1087 lidí. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že už od roku 2023 takto vrací v průměru 700 až 800 lidí měsíčně.

Polští pravicový politici a takzvané Hnutí ochrany hranic svolané politikem a nacionalistickým aktivistou Robertem Bakiewiczem ale tvrdí, že německé úřady lžou, s čísly manipulují a lidi bez povolení k pobytu vytlačují do Polska nelegálně a tajně.

„Nemyslím si, že by Němci falšovali ta čísla a že by nám uprchlíky vraceli bez naší shody,“ pochybuje o informacích, jež stály za vznikem obyvatelských hlídek, paní Galina. „To jsou Němci, jsou naučení, že vše musí být na papíře. Vždyť oni se bojí udělat něco v rozporu s předpisy. Takže jestli skutečně něco dělají, dělají to proto, že na to existuje dohoda nebo dokument, který byl někdy podepsaný.“

To ale podle ní nevylučuje, že by se uprchlíci do Polska nevraceli. I tak ji ale celá situace příliš nezajímá. Prý má jiné starosti, život se odehrává jinde než na hranicích a lidi by si měli spíš dát pozor na to, co se děje v jejich zemi.

Zadržený skútr

Kontroly naopak doslova sleduje jiný obyvatel polské části Zhořelce Darek. Sám prý kontroly nijak nepociťuje a nemyslí si, že by ovlivňovaly jeho život. „Do Německa nejezdím, ať si kontrolují, co chtějí. Ale čím méně přistěhovalců, tím lépe,“ říká.

Dodává, že rozhodně cizinců ve Zhořelci přibylo. „Stačí se tu projít podél Nisy. Tam jsou takové altánky, které jsou za pěkného počasí obsazené těmi lidmi. Proč se policie nejde podívat tam a nekontrolují je? Oni kontrolují jen silnice.“

Kontroly přesto vítá a chválí jejich organizaci a plynulost, v současné podobě však podle něj nemají moc smysl. „Vždyť oni zadrželi i člověka na skútru. Najdu to v telefonu,“ vytahuje chytrý mobil a hledá snímek z všedního dne.

„To jsem si musel vyfotit. Jel muž na skútru a z kraťasů mu koukaly tmavší nohy. Tak ho zastavili. Seděla za ním nějaká holka. Oba je legitimovali. Lidi na skútru. Vždyť to nedává smysl,“ směje se. Přiznává ale, že je rád, že vláda nějak na situaci zareagovala, i když podle něj na samém počátku byl protest zhořeleckých místních.

Folklorní umělci ze Senegalu

Než u mostu totiž vzniklo stanoviště polské pohraniční stráže, kontrolní místo si tu zřídila občanská hlídka podpořená Hnutím obrany hranic. Takových hlídek vzniklo podél polsko-německé hranice několik desítek. Její členové se pokoušeli sami zastavovat auta a legitimovat cestující. Neměli k tomu ale pravomoc a docházelo ke konfliktům.

Vznik občanských hlídek navíc na sociálních sítích doprovázela protiimigrační kampaň. Politici opoziční národně-katolické strany Právo a spravedlnost dokonce za nelegální imigranty označili i folklorní umělce ze Senegalu, kteří do Polska přijeli legálně na festival tance v Gorzowě. Zveřejnili o tom několik příspěvků na sociálních sítích, jež doprovázely nenávistně komentáře namířené proti umělcům, proti vládě i proti Německu a Evropské unii.

Vznik občanský hlídek ale ospravedlňuje Dariusz, podle nějž je to jen adekvátní reakce na neschopnost státní správy. „Je to občanská iniciativa. Takové tu vznikají, když náš stát s nějakou situací neumí naložit. To se iniciativy chopí obyčejní lidé. Kontroly potřebujeme, ale musí být lépe zorganizované, aby se netvořily kolony, aby to nekomplikovalo lidem život. Momentálně nám ale život komplikují. Každý stát by měl mít své hraniční kontroly – Německo, Polsko i Česko.“

Demonstrace bezpečnosti

Od zavedení kontrol na hranicích s Německem a Litvou minulé pondělí polská policie, pohraniční stráž a vojenská policie zkontrolovaly 75 tisíc lidí, tvrdí polské ministerstvo vnitra. Vrátily přitom 13 lidí bez dokumentů do Litvy a zadržely i několik lidí v celostátním pátrání a několik kradených aut.

„Myslím si, že ty kontroly jsou demonstrace bezpečnosti a že se vlády snaží ukázat, že situaci mají pod kontrolou, ale s kontrolou migrace to mnoho nenadělá,“ uvažuje Jürgen. Jeho žena Anett však přiznává, že sama neví, jak má kontroly chápat.

Polský resort vnitra tvrdí, že dodatečné namátkové kontroly mají pouze dočasný charakter. To ale neplatí o kontrole hranic s Běloruskem, kde od roku 2021 trvá migrační krize. Hranice je z 89 procent uzavřená a už několik měsíců na ní platí dočasné pozastavení práva na azyl.