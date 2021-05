Iránci podle médií propustí Zaghariovou-Ratcliffeovou, až Velká Británie splatí miliardový ‚válečný dluh‘

Britsko-íránská občanka Nazanin Zaghariová-Ratcliffeová bude propuštěna, až Londýn Teheránu splatí „válečný dluh“, uvedla v neděli podle agentury Reuters íránská státní televize s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele. Stejný íránský představitel také potvrdil zprávu, kterou přinesl původně proíránský libanonský kanál, že Teherán se dohodl s Washingtonem na výměně vězňů a na uvolnění íránských prostředků zmrazených v USA. Teherán/Londýn 20:00 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nazanin Zaghariová-Ratcliffeová, projektová manažerka nadace Thomson Reuters, je zadržována v Íránu od roku 2016 | Zdroj: Reuters

Podle íránské televize by Británie za osvobození Zaghariové-Ratcliffeové měla zaplatit 400 milionů liber (téměř 12 miliard korun). Má se za to, že Británie tuto částku dluží Íránu, protože mu za vlády šáha Rezy Pahlavího nedoručila objednané tanky předtím, než byl šáh v roce 1979 svržen, napsal dříve deník The Guardian.

Nejmenovaný představitel britského ministerstva zahraničí, na něhož se odvolává agentura Reuters, však spekulace o propuštění íránsko-britské občanky nepotvrdil.

USA pak podle íránské státní televize souhlasily, že uvolní zmrazené íránské prostředky ve výši sedmi miliard dolarů (asi 151 miliard korun) a vymění čtyři Íránce za čtyři americké občany zadržované v Íránu.

Toto tvrzení však USA ihned vyvrátily. „Zpráva, že byla dohodnuta výměna vězňů, není pravdivá,“ sdělil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Dodal však, že USA usilují o osvobození Američanů vězněných íránskými úřady.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab předtím označil způsob, jakým Írán s vězněnou dvaačtyřicetiletou humanitární pracovnicí nakládá, v rozhovoru se stanicí BBC za mučení. „Myslím, že způsob, jakým s ní je zacházeno, se rovná mučení,“ prohlásil.

Írán má podle něj povinnost ji okamžitě a bezpodmínečně propustit. Na otázku, zda Írán Zaghariovou-Ratcliffeovou zadržuje jako rukojmí, Raab reagoval slovy: „Je jasné, že je součástí hry na kočku a myš, kterou Írán, či určitá část jeho systému, rozehrává. Snaží se ji použít jako páku na Spojené království.“

Zaghariová-Ratcliffeová, projektová manažerka nadace Thomson Reuters, je zadržována v Íránu od roku 2016, kdy do této země přicestovala s dcerou za příbuznými. Odsouzena byla za spiknutí proti íránské vládě. Zaghariová-Ratcliffeová toto obvinění vždy odmítala. V dubnu letošního roku dostala nový trest ročního vězení a roční zákaz opustit zemi na základě obvinění z propagandy proti islámské republice, uvedl její právní zástupce.

Většinu prvního pětiletého trestu si projektová manažerka odpykala v nechvalně známé věznici Evín. Loni v březnu, když Írán zachvátila epidemie koronaviru, byla propuštěna do domácího vězení. Po uplynutí doby trestu jí pak byl odebrán sledovací nákotník. Vzápětí však byla opět předvolána k soudu. Její právník upřesnil, že je nově stíhaná za protisystémovou propagandu a za to, že se v roce 2009 zúčastnila demonstrace před íránským velvyslanectvím v Londýně.

Manžel Zaghariové-Ratcliffeové Richard Ratcliffe tvrdí, že Teherán jeho ženu využívá jako páku ve sporu s Británií ohledně nesplaceného dluhu i v jednáních ohledně jaderné dohody, kterou Írán uzavřel v roce 2015 se světovými velmocemi.

Ve Vídni se od dubna konají rozhovory, jejichž cílem je oživit podmínky této dohody. Britský ministr zahraničí podle BBC řekl, že věznění Zaghariové-Ratcliffeové podle něj „není čistě“ o dluhu, který Británie vůči Íránu má, a dodal, že Británie se jím chce zabývat. „Řekli jsme, že ten dluh je něco, co chceme vyřešit,“ upřesnil.