Další Američan zadržený v zahraničí se dostane na svobodu, tvrdí Trumpův zmocněnec. Jméno neřekl

Na svobodu se brzy dostane další Američan, který je zadržován v zahraničí. Zpravodajské televizi CNN to bez upřesnění řekl zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro záležitosti rukojmích Adam Boehler. Rusko v úterý propustilo z vězení Američana Marka Fogela, kterého ruský soud v roce 2022 uznal vinným z pašování drog a poslal ho do vězení na 14 let. Washington 7:02 12. února 2025

Boehler odmítl sdělit, kdo propuštěným americkým občanem bude. „Bude to zítřejší překvapení,“ řekl Boehler v úterý večer místního času (ve středu nad ránem SEČ). Na otázku, zda je onen člověk vězněn v Rusku, odpověděl, že to nemůže komentovat.

Ve světě je vězněno vícero Američanů, jejichž zadržování USA považují za politické, nespravedlivé, případně protiprávní. V takových případech USA označují své občany jako rukojmí. Například v Pásmu Gazy zadržuje palestinské teroristické hnutí Hamás Edana Alexandera, který je americko-izraelského původu. Jeho osud Boehler v úterý sdílel na síti X.

Třiašedesátiletý Marc Fogel, jehož propuštění vyjednal mimo jiné Trumpův zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff, je americký učitel, jehož v srpnu 2021 zatkla policie na moskevském letišti Šeremeťjevo se 17 gramy konopí. Fogel o něm tvrdil, že je pro lékařské účely.

V červnu 2022 ho ale ruský soud uznal vinným z obchodování s drogami a poslal ho na 14 let do vězení. Spojené státy a ani Rusko prozatím neoznámily, co Moskva obdržela výměnou za Fogelovu svobodu.