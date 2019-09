Zadržený Palestinec je po výslechu v kritickém stavu. ‚Když zemře, otevřou se brány pekla‘, hrozí radikálové

V Izraeli po policejním výslechu museli hospitalizovat vůdce palestinské skupiny, které se přičítá srpnová vražda 17leté Izraelky. Čtyřiačtyřicetiletý Sámir Arbíd je v kritickém stavu, ale před policejním výslechem byl v pořádku. Oznámili to jeho právní zástupci. Radikální Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP), s níž Arbíd spolupracoval, pohrozila, že pokud Arbíd zemře, pro Izrael „se otevřou brány pekla“. Jeruzalém 11:06 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyřiačtyřicetiletý Sámir Arbíd je v kritickém stavu, ale před policejním výslechem byl v pořádku. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Izraelský deník Haarec uvedl, že byl Arbíd poprvé zatčen před čtrnácti dny, ale pro nedostatek důkazů byl propuštěn. Znovu ho policie zatkla minulou středu na základě nových informací, podle nichž přechovával výbušniny. Nedostal povolení poradit se s právníky a na případ zatím platí informační embargo.

Právníci zadrženého tvrdí, že než byl muž vzat do vazby, byl zdráv. Kontrašpionážní služba Šin Bet v sobotu k hospitalizaci sdělila, že při vyšetřování vůdce teroristické buňky odpovědné za útok, při němž zemřela Rina Šnerbová a zraněni byli její otec a bratr, vyšetřovatel ohlásil, že se Arbíd necítí dobře. Byl proto v sobotu převezen do nemocnice k prohlídce a ošetření. Detaily policie odmítla poskytnout.

K rychlému prošetření případu vyzval izraelský svaz pro občanská práva. Palestinský radikální Hamás uvedl, že PFLP „uštědřila izraelské bezpečnosti pořádnou facku“ a že Izrael je zodpovědný za stav Sámira Arbída.

„Ujišťujeme, že ohrožení života Sámira Arbída a jeho soudruhů otevře bránu pekla,“ uvedlo vojenské křídlo PFLP. Organizace také vyzvala palestinskou veřejnost, aby se účastnila násilných aktivit na „podporu statečných členů, kteří bojují na přední linii“.

Podle The Times of Israel začal mít Arbíd při výslechu srdeční potíže a okolnosti začalo prověřovat ministerstvo spravedlnosti. Arbídovi právníci si přejí nezávislé šetření, které povede OSN a Červený kříž. Podle nich byl Arbíd při výslechu vážně zraněn, má několik zlomenin a do nemocnice byl přivezen v bezvědomí.

Times of Israel napsal, že Šin Bet dostala povolení použít při Arbídově výslechu „mimořádné prostředky“, což může zahrnovat bití, držení v nepohodlné pozici, upírání spánku, spoutání a vystavení mimořádné teplotě. Toto povolení se vydává v případech takzvaných „časovaných bomb“, tedy tehdy, kdy se policie domnívá, že zadržený může poskytnout informaci, jež přispěje k odvrácení bezprostředně hrozícího útoku, píše The Times of Israel.

Podle izraelských úřadů se Arbíd podílel na několika teroristických akcích zorganizovaných PFLP.