Uprchlíků na maďarských-ukrajinské hranici ubývá, stejně tak dobrovolníků. Chybí hlavně tlumočníci

Pohraničním městem Záhony na ukrajinsko-maďarské hranici už od vypuknutí války prošlo přes 110 tisíc uprchlíků. Počáteční nápor teď podle starosty polevil. Míň je ale i maďarských dobrovolníků. Na jejich místo nastoupili Němci, Italové nebo Američané. Nejvzácnější jsou tlumočníci do ukrajinštiny a ruštiny. Záhony/Budapešť 20:20 27. března 2022

Anna, učitelka angličtiny, sedí v tichosti sama s kufry u rozkládacího stolu. Ve stanu před železniční stanicí, který slouží jako jídelna, dojídá polévku. Utekla z vesnice poblíž letiště Vynnytsia, které bylo terčem ruských útoků.

„Nedaleko od našeho bydliště je vojenská základna. Každý den jsme sledovali letadla létat tam a zpátky. Ale bombardování nás nezasáhlo. Je to vesnice, která nikoho nezajímá, díky bohu,“ říká Anna pro Radiožurnál.

Její rodiče jsou staří a odejít z domova nechtějí. Dceru alespoň odvezli k hranicím do města Čop. Tam nasedla do vlaku a za 15 minut vystoupila v maďarské Záhoni. Přes Budapešť má v plánu zamířit do Turecka, kde jí nabídli práci. Doufá, že tím finančně zabezpečí příbuzné na Ukrajině.

„Pokud vím, tak většina běženců míří do Polska. O Česku jsem ale slyšela, že poskytuje Ukrajincům štědrou pomoc,“ zamýšlí se.

Menší nápor

Stojíme na perónu záhonského nádraží a právě přijíždí vlak z Mukačeva přes nedaleký Čop. „Denně přijížděly zhruba 3000 lidí, teď už méně,“ přibližuje starosta Záhoně Laszló Helméczi a popisuje, že administrativu se už podařilo zkrotit.

Ze soupravy k nám míří průvodčí. Oznamuje, že z vagonů vystoupí 198 utečenců Dobrovolníci už ženám pomáhají s kufry a nabízejí balíčky s jídlem.

„Pozorujeme, že zájem dobrovolníků i materiální pomoc je menší. A očekáváme, že ještě poleví. Nicméně máme dobrovolníky ze zahraničí – z Itálie, tamhle vidíte Izraelce, pak Němci nebo Američané,“ osvětluje vývoj situace starosta.

Právnička Brittany z amerického Colorada se chystala do Londýna. Z dálky pro ni bylo těžké jen sledovat, co se děje, a tak do Evropy přiletěla dřív. Kamarád z Budapešti ji pomohl dostat se na hranice.

„Staráme se o jídelnu, aby se všichni cítili v bezpečí, aby tu bylo čisto. Nabízíme polévku, sladkosti a hry pro děti. Hlídáme uprchlíkům tašky, když si potřebují odběhnout. Pomáháme s čím je třeba,“ říká Brittany.

Důležitost tlumočníků

Američanka se snaží, aby uprchlíkům na těžké cestě co nejvíc pomohla. Setkání s přízrakem války ale dopadá i na ní.

„Když přijedou lidé, tak jsem soustředěná na práci, ale bylo několik momentů, kdy to na nás dopadlo. Například včera tu bylo hodně lidí, pracovaly jsme neúnavně. V jednu chvíli jsem pomáhala ukrajinské rodině se zavazadly. Rozloučení u vlaku bylo hodně emotivní. Dneska vládne jiná atmosféra. Lidé vypadají traumatizovaní, mají v obličejích prázdné výrazy. Přijeli z jiné části Ukrajiny,“ popisuje Brittany.

Ukrajinsky právnička nemluví, naučila se alespoň nabídnout čaj. Ale zvládá to i bez jazyka.

„Je to o lidskosti – každý rozumí, když je obejmete, nebo pohladíte po rameni. Útěcha je důležitá. Kvůli tomu jsme tady.“

Na přechodu není dost dobrovolníků a chybí hlavně tlumočníci, říká Ajay. Ind, který žije v Budapešti, na hranicích pomáhá už asi čtyři týdny.

„Potřebujeme tlumočníky. Z ukrajinštiny do maďarštiny nebo z ukrajinštiny do angličtiny. Hlavně v noci. Vlaky přijíždějí různě a denní směna obvykle večer odchází domů.“

Bez tlumočníků je těžké bojovat s nejistotou. Ukrajinky se nejčastěji ptají, co je čeká a jaké mají možnosti.

Ajay z Indie, který uprchlíkům tlumočí, s mužem, jenž zprostředkovává odvoz do Vídně | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas