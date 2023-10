Izrael se dopouští válečných zločinů a otevřeně říká, že nebude brát ohledy, upozorňuje politolog Záhora

Izrael už v pondělí vyhlásil úplnou blokádu Pásma Gazy. „To je podle některých interpretací válečný zločin,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus Jakub Záhora z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Útok Hamásu byl brutálním porušením všech právních i základních etických norem. Ale ani to nedává Izraeli volnou kartu k tomu, aby porušoval základní mezinárodní právo, k čemuž dochází,“ připomíná. Rozhovor Praha/Tel Aviv 22:09 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pásmo Gazy čelí leteckým útokům ze strany Izraele a podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua to je teprve začátek. „Nemocnice potřebují zásoby, jsou přeplněné, dochází mimo jiné palivo pro generátory. Místní lékaři mají problém s bezpečným převozem pacientů, zdráhají se používat sanitky, protože bývají terčem leteckých útoků,“ popisuje mluvčí komunikace organizace Lékaři bez hranic Tereza Wyn Haniaková. Je pravděpodobné, že Izrael při odvetě proti Palestincům dodržuje a bude dodržovat všechna mezinárodní ujednání?

To považuji za velmi nepravděpodobné. Je nutné říct, že ten naprosto bezprecedentní útok Hamásu byl naprosto brutálním porušením také všech právních i základních etických norem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s politologem Janem Záhorou

Nicméně to nedává Izraeli volnou kartu k tomu, aby porušoval základní mezinárodní právo, k čemuž dochází. To je sice v nějaké míře nevyhnutelné v boji tohoto typu. Nicméně Izrael teď už velmi otevřeně říká, že na jakékoliv zásady nebude brát ohled.

Když říkáte, že je velmi pravděpodobné, že Izrael nebude dodržovat mezinárodní ujednání, z čeho vycházíte? Protože Izrael ujišťuje, že se na zdravotnická zařízení nezaměřuje cíleně. A navíc může být i problematické, pokud si bojovníci Hamásu zřizují svoje stanoviště právě v nemocnicích nebo ve školách, jak tvrdí někteří odborníci.

To ano. Ale podle mezinárodního práva nemůžete zasahovat civilní cíle. Takže ano, je tam háček, Hamás tohoto využívá. Hamás se zcela bezskrupulózně skrývá mezi civilním obyvatelstvem. A to není jenom jeho taktika, to je obecná taktika teroristických a guerillových skupin.

Nicméně ani to podle mezinárodního práva neautorizuje Izrael k tomu, aby tyto cíle napadal. K tomu ale dochází.

Izrael obnovil kontrolu nad hranicemi s Gazou. Armáda našla těla 1500 bojovníků Hamásu Číst článek

Izrael už vyhlásil úplnou blokádu Pásma Gazy, což je podle některých interpretací také válečný zločin. Protože kvůli tomu dochází elektřina, voda, potraviny a humanitární pomoc.

Definice válečných zločinů je velice vágní, přou se o to i právníci. Já bych se do toho úplně nepouštěl, ale vás bych se jako odborníka zeptal, jakou podporu má Hamás a jeho útoky na Izrael v Pásmu Gazy a možná i na Západním břehu?

Hamás má velmi vysokou podporu, která je mnohem vyšší, než jakou podporu má jeho sekulární rival Fatah, který kontroluje Západní břeh. A ten důvod je takový, že na rozdíl od zkorumpovaného Fatahu se Hamás staví do pozice osvoboditele palestinského národa proti izraelské okupaci a proti izraelské nadvládě.

A to, čeho jsme byli svědky v sobotu, to je bezesporu nesmírné tragédie. Ale je to něco, co opět staví Hamás v očích palestinské veřejnosti do role bojovníka proti Izraeli.

Je to samozřejmě spekulace, ale máte nějaké indicie pro to, že třeba většina Palestinců v Pásmu Gazy podporuje i ten útok, který jsme zažili teď o víkendu?

Jsou zprávy o tom, že v ulicích Gazy byly oslavy tohoto útoku. Informace, kolik Palestinců ať už v Gaze nebo na Západním břehu, podporuje tento konkrétní útok, ještě nemáme. Obecně ale útoky Hamásu proti izraelským cílům, jakkoliv měly dříve jinou podobu, jsou populární mezi Palestinci, to je prostě fakt.

Hranice jako ementál. Analytička o krvavé dani za politické selhání premiéra Izraele Číst článek

Jaká je struktura organizace Hamásu, kolik bojovníků je hnutí schopné mít k dispozici?

Ačkoliv většina světa označuje shodně Hamás jako teroristickou organizaci, tak on má vlastně dvě sekce. Jednu ozbrojenou teroristickou a druhou více politickou. A je to ta politická, která kontroluje Gazu a de facto představuje její vládu.

A co se týče bojovníků, tak odhady se liší. Ale mluví se o počtu mezi 10 a 25 tisíci členy ozbrojeného křídla.

Ale možná jich bude ještě víc, protože jsem četl nejenom o bojovnících, ale třeba i o 25 tisících zaměstnanců, ze kterých část spadá pod Brigády Kásam, ozbrojené křídlo Hamásu.

Zvlášť v této situaci, která je bezprecedentní, se nedá určitě vyloučit, že dojde k rekrutaci Palestinců a k dobrovolnému přidání se k Hamásu v Pásmu Gazy. To máte určitě pravdu.