Svědectví z války, příběhy polských potratů i politické zákulisí. To nejlepší od zahraničních zpravodajů

Nejen zpravodaj na Ukrajině jako jediný stálý zástupce českých médií, celkem jich je osm. Blízký východ, Spojené státy americké nebo Brusel – Český rozhlas se spoléhá na hustou síť zahraničních zpravodajů. Informace přinášejí ze všech oblastí, které je záhodno bystře sledovat. Jejich výstupy přinášíme na webu iROZHLAS.cz, kde nyní připomínáme to nejzásadnější dění z roku 2023. Svět 5:00 26. prosince 2023

Novák na Slovensku

Začněme u sousedů. Slovensko má za sebou turbulentní rok. Nesl se totiž v atmosféře nejistoty, která vyvrcholila na podzim předčasnými parlamentními volbami. Do premiérského křesla usedl opět Robert Fico, který má nyní políčeno na změny ve slovenské speciální prokuratuře a chce snížit rozpočet veřejnoprávní televizi a rozhlasu.

Zpravodaj Ladislav Novák kromě toho ale popisoval také soud v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Podle zatím nepravomocného rozsudku vyměřil soud trest 25 let vězení Aleně Zsuzsové, podnikatele Mariana Kočnera soud obžaloby osvobodil.

Polsko očima Havlíkové

Také v Polsku proběhly v polovině října volby. Po osmi letech nastala změna, už nevládne Právo a spravedlnost, do čela země se vrátil Donald Tusk. Dění nejen ve Varšavě bedlivě sleduje Kateřina Havlíková.

Dlouhodobým tématem bylo odmítání provedení potratu, v jehož důsledku zemřelo v roce 2023 hned několik žen. Nejvíce rezonoval asi případ třiatřicetileté Doroty, které ve 20. týdnu těhotenství unikala plodová voda, ale lékaři rozhodli, že potrat nepodstoupí. Položili ji na lůžko, s hlavou níž než nohy, a zakázali jí se hýbat. Pak ale dostala septický šok a i přes okamžitou operaci bylo pozdě. Za několik hodin žena zemřela.

Dorazín na Ukrajině

Válečný zpravodaj Martin Dorazín pokrývá už téměř dva roky konflikt na Ukrajině. O tom, co všechno ho přitom potkalo, jak se s válkou vypořádává nebo co pro něj znamená nová realita, přinesl spolu s Janem Pokorným unikátní svědectví v podcastové sérii Rok ve válce: Na lince Ukrajina-Praha.

Reportáží z oblasti Donbasu, přímé frontové linie přinesl Martin hned několik. Popsal „apokalyptický obraz zkázy“ ve městě Avdijivka. Popisoval spálené celé bloky domů, paneláků, obchody srovnané se zemí nebo krátery v zemi.

Blízký východ s Macháčkem

První říjnová sobota doslova otřásla děním na Blízkém východě, když teroristické hnutí Hamás zaútočilo na Izrael. Vhled do nepřehledné situace poskytuje od prvních momentů zpravodaj Štěpán Macháček.

„Je to smutné, strašně smutné. Mívali jsme normální život. Z toho, co se stalo, máme trauma. Je to neuvěřitelné. Na rakety si zvyknete, ale tohle se nedá skousnout,“ popisovala mu v jedné z reportáží žena z Izraele.

EU v podání Trachtové

Pokud jde o Ukrajinu, dařilo se doposud držet jednotu unijní sedmadvacítky, v blízkovýchodní otázce je to složitější. A tak zatímco část států tíhne k Izraeli, jiné apelují na lidskoprávní rozměr konfliktu a podporu Palestiny. Na vše, co se „peče v Bruselu“, dohlíží zpravodajka Zdeňka Trachtová.

Nedávno popsala dohodu Euro 7, na jejíž finální podobě má výrazný podíl koalice států vedená Českem. Tohle ale nebyl zdaleka jediný český úspěch, kterého se v posledním roce dosáhlo. Do vedení týmu pro přípravu sankcí v Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) zamířil poprvé Čech – diplomat Tomáš Šindelář.

Zdeňka ale kromě klasického vysílání připravuje také podcast Bruselské chlebíčky. Neodpustím si tedy ještě jeho propagaci, třeba epizodou z živého natáčení v Divadle Na zábradlí. Vzhledem k tomu, že už v červnu proběhnou volby do Evropského parlamentu, vřele doporučuji k poslechu.

Americký Novák

A když už jsme u voleb, které proběhnou v roce 2024: jedny velmi důležité se uskuteční v zemi přes Atlantik. Američané si budou volit nového prezidenta. Nálady ve společnosti proto na místě už přes půl roku nasává zpravodaj Pavel Novák.

Šest let před ním post zastával Jan Kaliba, který se nyní přesunul zpátky do Prahy, kde působí jako klimatický zpravodaj. Co by vám rozhodně nemělo uniknout ještě z jeho americké tvorby, je série reportáží z hranic USA s Mexikem.

Baluchova Francie

Dění na francouzské politické scéně, detaily z příprav olympijských her v roce 2024, ale i z kultura nebo podnikatelské choutky Daniela Křetínského. To v minulém roce zprostředkovával zpravodaj Martin Balucha.

Víte, koho v Paříži označují za bílou vránu? Matku, která ještě rok po narození dítěte není zpět v zaměstnání. Jak funguje francouzský předškolní systém, v čem se od toho českého diametrálně liší, i to Martin popisoval. Na tématu spolupracoval s našimi dataři, tak si tabulky osvěžte.

Německo s Jabůrkem

Nadějné vyhlídky na další vládnutí nemá současný kabinet Olafa Scholze. Podpora jeho „semaforové vlády“ strmě klesá, naopak sílí opoziční křesťanští demokraté CDU-CSU a pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD). Z Berlína se pravidelně hlásí Václav Jabůrek.

Mimo jiné třeba popisoval, s jakými problémy se potýkají úřady v hlavním městě, kterým se nedaří smýt oranžová barva z Braniborské brány. Zaútočili na ni totiž klimatičtí aktivisté z hnutí Poslední generace, kteří žádají konec fosilních paliv.

Jedná se o pouhý výčet příspěvků, které denně zprostředkovávají reportéři přímo na místě. Nemálo článků jsme napsali také společně. Ať už se jednalo o analýzy po zmíněných slovenských volbách, zjištění, že francouzská prokuratura řeší kvůli expremiérovi Andreji Babišovi (ANO) žádost o mezinárodní pomoc při vyšetřování kauzy Pandora Papers nebo exkluzivní náhled do unijní legislativy.

Další obsah už připravujeme. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v příštím roce.