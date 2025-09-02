Zájem o letní kina v Berlíně roste. Ve Friedrichshainu dostanete k filmu rovnou i repelent
Kdo nemusí, do rozpálených ulic ve městě v horkých dnech snad ani příliš nevychází a radši zůstává ve stínu. K večeru ale města ožívají, a tak je to i v Berlíně, kde v posledních letech stoupá zájem o letní kina pod širým nebem. Asi největší letní kino v německé metropoli najdete ve čtvrti Friedrichshain. Do něj se vypravil zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně Tomáš Havlín.
První zvuk, který návštěvníky letního kina přivítá, není křupání popcornu, ale syčení trysek sprejů s repelentem. Ten je tady totiž pro všechny připravený takřka v neomezeném množství. I diváci očekávají, že komáři vezmou za soumraku kino útokem, a nabízenou munici vděčně vítají.
Do takzvaného Folksparku přicházejí davy lidí. V přírodním amfiteátru se rozsazují na dřevěné lavice anebo si rozkládají deky na trávu.
„Je tady opravdu nádherně. Jsme v krásném prostředí, můžeme sedět venku a zároveň zapadá slunce,“ pochvaluje si kadeřnice Ines. „Když mám teď v létě po práci chvíli volna, ráda zajdu k jezeru, do lesa na houby anebo právě do kina.“
Hříšný tanec stále láme rekordy
V hledišti sedí nakonec několik set lidí. Kino ve Friedrichshainu jim za chvíli promítne cenami ověnčený snímek Anora.
Příběh o vztahu prostitutky a syna ruského oligarchy obecenstvo baví – místy vyvolává smích a jindy spíš mrazení. Diváci můžou být spokojení, stejně jako kino, říká produkční Mark, který tady má na starosti všechno od úvodního slova před filmem až po závěrečný sběr molitanových pod sedáků.
„Záleží samozřejmě na počasí, ale teď v srpnu jsme ve špičce. Každý den přijde nejméně 700 diváků. Nejvíc bylo 1800 na Hříšném tanci, to bylo skoro vyprodáno,“ bilancuje.
„Zdá se mi, že zájem o letní kina v Berlíně roste. Možná proto, že lidé už do normálních kin tolik nechodí anebo že je to speciální zážitek. My si v každém případě stěžovat nemůžeme.“
Německý film? Úspěšné jsou hlavně komedie
Anoru promítalo letní kino ve Friedrichshainu letos už popáté, a kromě ní ve zbytku programu taky převažují americké filmy. Podceňovat německou kinematografii by ale podle Marka byla chyba.
„Německý film je hodně rozmanitý. Je pravda, že ty nejúspěšnější kousky jsou zpravidla komedie, ale když se člověk posnaží, tak najde i mnoho dalšího, co stojí za vidění,“ zamýšlí se.
„Můj asi nejhezčí zážitek tady byl film Wunderschöner Karoliny Herfurthové. Je velmi vtipný, ale zároveň o vážných věcech. Když se spolu několik set lidí směje nebo prožívá dojetí, tak jsme i my jako tým rádi, že můžeme být u toho.“
Sezona letních kin ještě nekončí, a kdo do německé metropole zavítá, má rozhodně na výběr. Kromě velkých kin, jako je to ve Friedrichshainu, se nabízí i komornější scény anebo ty specializované. Například filmy s tematikou bývalého Východního Německa se letos promítají na dvoře někdejšího ústředí tajné policie Stasi.