Zájmem Íránu je nebojovat s USA. Všechny strany deklarovaly, že chtějí deeskalovat, hodnotí analytik

Mezi Íránem a Izraelem platí od úterního rána příměří. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který zároveň obě strany vyzval, aby klid zbraní neporušovaly. Izraelský premiér Netanjahu v nejnovějším vyjádření uvedl, že souhlasil s Trumpovým návrhem na příměří, Izrael podle něj dosáhl svých cílů. „V tuto chvíli nemají Írán a Spojené státy žádný zájem na pokračování konfliktu,“ říká bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Rozhovor Tel Aviv/Teherán 9:25 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V tuto chvíli minimálně Írán a Spojené státy nemají žádný zájem na pokračování konfliktu a tím pádem alespoň nějakou dobu klid bude, míní Kraus | Foto: BSS FSS MU

Netanjahu tvrdí, že Izrael v Íránu dosáhl svých cílů, tedy odstranit íránskou jadernou hrozbu. Znamená to tedy, že je konflikt opravdu u konce?

Zdali bude definitivně u konce, není samozřejmě ještě úplně jasné. Je to relativně čerstvá záležitost, ale minimálně v podstatě všechny tři strany konfliktu, to znamená Spojené státy, Izrael a Írán, deklarovaly, že touží po deeskalaci a že nyní bude klid zbraní.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Írán dopředu deklaroval, že dojde k odvetným útokům, ale to, že cílem nebyla další eskalace, otevřelo dveře uklidnění situace, míní Kraus

Zda to bude trvalého charakteru, se uvidí. Ale v tuto chvíli minimálně Írán a Spojené státy nemají žádný zájem na pokračování konfliktu a tím pádem alespoň nějakou dobu klid bude.

Írán včerejší odvetu, tedy rakety namířené na americké základny, dopředu oznámil. Úder konkrétně cílil na americkou základnu v Kataru a nezpůsobil větší škody, nebyli ani žádní zranění. Byl to tedy spíš symbolický útok než reálná odplata?

Do určité míry ano, Írán samozřejmě musel zareagovat po napadení svého území. Na druhou stranu Írán dlouhodobě prokazuje, že je schopen spoustu věcí pragmaticky skousnout, pokud to jde ve prospěch jeho národních zájmů a jeho národním zájmem je nejít do přímé vojenské konfrontace se Spojenými státy.



Takže už stejně jako v minulosti, kdy v rámci odvetných opatření vůči Izraeli – to byly ty operace True promise – Írán dopředu také deklaroval, že dojde k nějakým odvetným útokům, informoval dopředu ty státy, skrz jejichž vzdušný prostor íránské rakety a bezpilotní prostředky na Izrael cílily a letěly.



Úplně stejným způsobem dopředu informoval Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Katar o tom, že dojde k tomuto, řekněme, odvetnému útoku, ale cílem je nezpůsobit žádnou eskalaci a vedlejší škody. A tohle otevřelo dveře té deeskalaci.



Spojené státy se jasně postavily za Izrael, když zaútočily na jaderná zařízení Íránu. Mohlo právě tohle to být hlavním důvodem, proč Írán na příměří přistoupil?

Do určité míry ano, ten americký útok tam bezesporu byl, ale zároveň Íránci také vidí, že Američané chtějí nějaké velké mírové vítězství. Donald Trump potřebuje vyhrát válku, potřebuje ohlásit mír. Zjevně tady tohle vyšlo.