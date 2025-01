Žák základní školy v Českých Budějovicích vyhrožoval učitelce střelnou zbraní. Sama ho zneškodnila

Policie v pondělí dopoledne zadržela na základní škole v Rudolfově u Českých Budějovic žáka, jenž podle ní vyhrožoval střelnou zbraní učitelce, která jej však sama zneškodnila. Nikdo nebyl při incidentu zraněn. Policie o případu informovala na síti X. České Budějovice 12:27 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie dorazila do školy do pěti minut (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Policejní hlídky dorazily do školy do pěti minut. Zjistily, že žáka druhého stupně, který vyhrožoval zbraní, sama učitelka zneškodnila. Policisté jej zadrželi, ke střelbě nedošlo. Do školy přivolali psychologický intervenční tým. Důležitá informace pro rodiče a příbuzné je to, že se nikomu nic nestalo. Nyní už výuka pokračuje,“ řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Zdůraznila, že nikomu nehrozí nebezpečí.

Policisté z Českých Budějovic zasahují u ZŠ Rudolfov, zareagovali tak na výhrůžné jednání jednoho ze žáků vůči učitelce. Žák byl zadržen, nikdo nebyl zraněn. Nebezpečí již nehrozí. Výuka ve škole pokračuje. V okolí školy reagujte na pokyny policistů. #policiejhc pic.twitter.com/5WwkbgTuRo — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2025

Policistům i zaměstnancům školy poděkoval na síti X za zvládnutí situace ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Podobně zasahovala jihočeská policie před dvěma lety, když zadržela studenta českokrumlovské střední školy. Byl podezřelý z toho, že vyhrožoval nožem spolužačkám. Slovenská policie od minulého týdne vyšetřuje tragédii na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi, při níž zahynuli dva lidé. Nožem je zřejmě zabil osmnáctiletý student, jehož kriminalisté obvinili z vraždy.