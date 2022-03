Amerikanista: Bezletový prostor nad Ukrajinou by někdo musel vynucovat, ale pak by hrozila eskalace

Spojené státy se přidávají k zemím, které pro ruská letadla uzavřely svůj vzdušný prostor. Prezident Joe Biden to potvrdil při přednesu zprávy o stavu unie. „Jeho projev byl zvláštní právě tím, jaký důraz v něm byl kladen na zahraniční politiku. Byl určitě koncipován pro zahraniční publikum a prezident logicky začal ukrajinskou situací,“ konstatuje amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Washington 23:54 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden | Foto: Alex Brandon | Zdroj: ČTK

Bidenův projev hrál výrazně na strunu americké jednoty, shrnuje odborník a připomíná, že na závěr hlava státu mluvila o příležitosti pro Američany znovu se sjednotit.

To, že americká strana odmítla uzavření leteckého prostoru nad Ukrajinou, je podle Pondělíčka zřejmou snahou o respektování červené linie, kterou ruský prezident Vladimir Putin vytyčil, když ostatní varoval, aby se do situace nevměšovali.

„Pokud by byla vyhlášena bezletová zóna, tak ji někdo logicky musí vynucovat – což by znamenalo, že by nad Ukrajinou musela létat letadla NATO, USA nebo jiné země, která by bezletovou zónu vyhlásila. Hrozila by eskalace na nějaký konflikt prostřednictvím jaderných zbraní.“

„Dá se počítat s tím, že na Ukrajině působí tajné služby, které se snaží získat informace o kvalitě, stavu nebo taktice ruské armády. “ Jiří Pondělíček

Host Speciálu to vnímá jako součást dlouhodobé politiky, kdy se Spojené státy nechtějí konfliktu na Ukrajině přímo účastnit.

„Američané ale situaci určitě pozorně monitorují a dodávají Ukrajincům zbraně i humanitární nebo ekonomickou pomoc. Určitě se dá počítat s tím, že na Ukrajině působí tajné služby, které se snaží získat například informace o kvalitě, stavu nebo taktice ruské armády. Ty pak USA samozřejmě mohou dál využít,“ uzavírá.

