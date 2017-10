Zákaz posílání fotek, posunutí filmové premiéry. Číňané před kongresem zpřísňují bezpečnostní opatření

Peking se připravuje na nejdůležitější politickou událost několika posledních let. Příští týden tam začne v pořadí 19. Kongres Komunistické strany, ze kterého vzejde nové sedmičlenné politbyro, včetně prezidenta nejlidnatější země světa. Bezpečnostní opatření se dotknou všech obyvatel čínské metropole, včetně cizinců. Už teď jsou podle viditelné a dobře patrné, sděluje zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii pro Radiožurnál. Peking 7:17 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČÍnský prezident Si Ťin-pching | Zdroj: Reuters

V Pekingu běžně existuje řada omezení a zákazů pro cizince, se kterými tady denně žijí, už si na ně zvykli a chápou, že mají své opodstatnění. Patří mezi ně například bezpečnostní kontroly v metru, na nádražích, při vstupu do státních úřadů.

Nová opatření ale komplikují práci a zdržují. Týká se to hlavně jakékoli práce s internetem. Sociální síť Whats up, která běžně čas od času nefunguje, se posledních pár dnů prakticky odmlčela úplně, její čínská obdoba jménem We chat vám zase několikrát denně řekne, že z bezpečnostních důvodů zablokovala sama sebe a vyžaduje další a další hesla a kódy a kontakty na vaše kolegy a podobně.

Některé zákazy a nařízení už dosahují pro Středoevropana absurdních rozměrů. Nejnověji například We chatem nesmějí uživatelé posílat fotografie stávajícího prezidenta Si Ťin-pchinga, protože cenzoři se bojí, aby si lidé nevyměňovali i jeho karikatury a fotomontáže.

Tento týden padla také dosud největší pokuta pro několik největších technologických společností, které měly nedbale dohlížet na cenzuru obsahu - firmy dohromady zaplatily v přepočtu skoro půl milionu korun.

Jistotu zvolení má jen prezident

Dokud neskončí Kongres vládnoucí strany, nesmějí také cizinci cestovat do autonomní oblasti Tibet. Úřady dokonce zakázaly i premiéru jednoho z nejnovějších čínských filmů, který se vrací k bolestnému období čínsko-vietnamské války na začátku 80. let minulého století.

Kongres začíná za týden. Po pěti letech teď dojde k výměně politbyra. Číně sice formálně vládnou přes dva tisíce volených poslanců, nicméně fakticky výkonnou moc má právě sedmičlenné politbyro.

Na jeho volbě se ale podepíšou ostré zákulisní boje jednotlivých frakcí, a třebaže se všeobecně předpokládá, že svá křesla na dalších pět let obhájí jen prezident Si Ťing-pching a premiér Li Kche-čchiang, v případě premiéra to vůbec není jisté. Naopak se čeká zvolení nejbohatšího Číňana, veleúspěšného a vlivného podnikatele jménem Ma Yun, což je zakladatel a majitel světoznámé společnosti Alibaba.