'Dekomunizace potratových zákonů.' V Polsku je ve hře zpřísnění podmínek interrupcí

Polští poslanci mají za sebou další vzrušenou debatu o změnách protipotratové legislativy, která v současné podobě platí od 90. let. V Sejmu se ve středu večer diskutovalo o dvou různých občanských návrzích zákonů: jeden navrhoval zostření už tak velmi přísného zákona, druhý pak liberalizaci předpisů. Do druhého čtení prošel pouze návrh iniciativy „Zastavme potraty!". Varšava 7:34 11. ledna 2018 Černý protest proti zákazu potratů v říjnu 2016 (archivní foto) | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Oba občanské návrhy zákonů v peticích podpořilo přes 100 000 lidí, zamířily tak k projednání do polského Sejmu.

Návrh na liberalizaci odmítli poslanci hned v prvním čtení. Projekt předpokládal právo na přerušení těhotenství do konce 12. týdne, měl usnadnit přístup k antikoncepci a zaváděl také povinnou sexuální výchovu.

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński | Zdroj: Reuters

Pro zamítnutí hlasovalo 202 poslanců, proti bylo 194 – mezi nimi i 58 poslanců vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) včetně jejího předsedy Jarosława Kaczyńského a dalších předních tváří konzervativní strany. Proti zamítnutí naopak nehlasovali někteří poslanci liberální opozice, která návrh podporovala.

Do dalšího čtení pak prošel návrh, který počítá se zákazem provádění interrupcí kvůli vážné vývojové vadě plodu. Podpořilo ho 277 poslanců, včetně Kaczyńského, proti jich bylo 134.

Kompromis je z roku 1993

Současná podoba zákona z roku 1993 umožňuje umělé přerušení těhotenství ve třech případech: když je ohrožen život nebo zdraví matky, jestliže vyšetření odhalí nevratné poškození plodu anebo když je otěhotnění důsledkem znásilnění nebo incestu.

V České republice je interrupce legální až do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne těhotenství, v případě závažných problémů s plodem kdykoliv.

Zachraňme ženy!

Za návrhem na liberalizaci legislativy stojí inciativa „Zachraňme ženy“. Server iROZHLAS.cz už v říjnu mluvil s její zmocněnkyní Barbarou Nowackou.

„Chceme jen to, co mají ženy ve většině zemí Evropy. Legální a bezpečnou interrupci do 12. týdne těhotenství, přístup k moderní levné antikoncepci, neideologizovanou sexuální výchovu ve školách,“ vysvětlovala tehdy v rozhovoru Nowacká.

Své návrhy ve středu Nowacká obhajovala před poslanci, zájem zákonodárců ale nebyl velký. Zmocněnkyně mluvila prakticky před prázdným sálem, jednání totiž opustila naprostá většina vládních poslanců Práva a spravedlnosti a moc jich nezůstalo ani v opozičních lavicích.

„PiS je rozhodně proti tomuto projektu. V celém rozsahu,“ řekla v Sejmu vládní poslankyně Anna Milczanowská. „Nemůže existovat možnost zabití postiženého nebo nemocného dítěte. Není to jen věc světonázoru nebo náboženství, právo na život má každý,“ dodala poslankyně.

Zastavme potraty!

Zpřísnění kompromisního zákona z roku 1993 zákona požadovala skupina „Zastav potraty!“. Její mluvčí Kaja Godeková ve středu v Sejmu řekla, že „uvědomělí občané chtějí teď a tady zákaz zabíjení nemocných dětí.“

„Náš návrh přináší další dekomunizaci potratové legislativy. (...) Určitě budou protestovat liberální a levicové organizace a také jejich zahraniční sponzoři, podobně jak to dělají v Kanadě.“ Kaja Godeková (mluvčí iniciativy Zastavme potraty!)

„Náš návrh přináší další dekomunizaci potratové legislativy,“ odůvodňovala změny aktivistka hnutí pro-life.

„Určitě budou protestovat liberální a levicové organizace a také jejich zahraniční sponzoři, podobně jak to dělají v Kanadě,“ dodala Godeková, která v rámci „Nadace život a rodina“ protestuje proti „potratové genocidě“ a „agresivního domáhání se homosexuální lobby na uznání sexuálních deviací za normálnost“.

„Jako svou mantru tu opakujete, že právo na interrupci z důvodu vady plodu se dělá kvůli Downowu syndromu. A to je lež jako věž. Jiné strašné vady způsobují rychlé úmrtí dítěte po porodu anebo vegetaci,“ oponovala obhájcům zpřísnění zákona poslankyně opoziční liberální strany Moderní Joanna Scheuring-Wielgusová.

V Polsku se uskuteční ročně méně než 2000 legálních potratů. Nevládní organizace ale odhadují, že interrupci podstoupí v zahraničí každý rok 100 000 až 150 000 Polek. V Česku umělých přerušení těhotenství každý rok ubývá. V roce 2016 jich statistický úřad zaznamenal 20 300.

Iniciativu „Zastav potraty!“ v úterý podpořili i polští biskupové. „Apelujeme na zákonodárce, aby uchránili právo na život,“ napsal episkopát v prohlášení.

Zkušenosti z černého protestu

O úpravu velmi přísné polské regulace usiloval už v roce 2016 občanský návrh zákona konzervativní organizace Ordo Iuris pod heslem „Stop potratům“.

Projekt nakonec zastavily masové demonstrace v ulicích, takzvaný „černý protest“. Ten se pak transformoval v ženské hnutí.

Sejm pod tlakem protestů nakonec úplný zákaz potratů odmítl, ještě před tím ale zamítl i paralelní návrh na liberalizaci potratové legislativy.

Tzv. černý protest proti zpřísnění zákazu potratů v říjnu 2016 ve Varšavě | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters