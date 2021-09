Odpůrci potratů nemohou podle soudu zažalovat jejich poskytovatele. Příkaz platí pouze dva týdny

Soud v Texasu dočasně zabránil skupině bojující proti potratům podávat žaloby na kliniky, které tento zákrok provádějí. Ve státě na jihu USA tento týden začal platit kontroverzní zákon, který zakazuje potraty od zhruba šestého týdne těhotenství. Dočasný omezující příkaz sice nijak nemění povinnost novou normu dodržovat, chrání však kliniku před žalobami od neziskové organizace Texas Right to Life, jejího ředitele a dalších 100 lidí. Austin (Texas) 11:34 4. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest proti kontroverznímu zákonu, který zakazuje potraty od šestého týdne těhotenství. „Nezahrávejte si s texaskými ženami,“ hlásá transparent | Foto: Carlos Kosienski | Zdroj: Reuters

Nový zákon zakazující potraty neumožňuje státním činitelům jeho vymáhání, místo toho tuto část svěřuje do rukou „soukromých občanů“ – včetně lidí, kteří nežijí v Texasu a nemají nic společného s konkrétní těhotnou ženou.

Prakticky kdokoli může zažalovat poskytovatele potratu nebo jakoukoli jinou osobu s vazbami na tento zákrok provedený po zhruba šestém týdnu těhotenství, kdy lze detekovat srdeční tep embrya. V této době ještě většina žen ani netuší, že je těhotná, píše agentura AP.

Podle Planned Parenthood se 85 až 90 procent interrupcí v Texasu provádí právě až po šestém týdnu těhotenství.

Koho chránit?

Soudní zákaz „poskytuje ochranu těm odvážným zdravotníkům a zaměstnancům v klinikách Planned Parenthood napříč Texasem, kteří v mezích zákona poskytují tu nejlepší péči, jakou mohou, zatímco čelí dohledu, obtěžování a hrozbám od samozvaných strážců, kteří se je snaží zastavit“, uvedla v prohlášení mluvčí organizace Planned Parenthood Helene Krasnoffová.

Dosah soudního příkazu, který vyprší 17. září, je velmi malý a nevztahuje se na další skupiny bojující proti potratům, upozornil list The New York Times.

Rozhodnutí „nezastaví práci“ Texas Right to Life, sdělila v prohlášení viceprezidentka této organizace Elizabeth Grahamová. „Planned Parenthood se s námi může soudit, ale Texas Right to Life ve snaze chránit těhotné ženy a nenarozené děti před potraty nikdy nepoleví,“ uvedla Grahamová.

Texaskou normu napadly u amerického nejvyššího soudu organizace hájící práva na potrat a skupiny poskytující zdravotní péči ženám, podle kterých norma porušuje ústavní právo na potrat. Soud však ve čtvrtek odmítl zablokovat zákon, jenž představuje největší omezení práva na předčasné ukončení těhotenství v USA od roku 1973.

Americký prezident Joe Biden následně rozhodnutí vrcholné soudní instituce označil za „bezprecedentní útok na ústavní práva žen“.