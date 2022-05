Amerikanista Lepš: Zákaz potratů v USA může změnit trajektorii politického vývoje

New York, Chicago, Atlanta nebo Los Angeles. V amerických městech se sešly tisíce lidí, aby demonstrovaly proti zákazu potratů. Protesty se konaly i před budovou Nejvyššího soudu ve Washingtonu. Právě odtud unikl dokument s návrhem stanoviska, které by zrušilo dosavadní legalizaci interrupcí na federální úrovni. „Že by soudci změnili svůj názor, považuji za málo pravděpodobné,“ řekl pro Radiožurnál amerikanista Jakub Lepš. Rozhovor Washington 18:30 4. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastánci i odpůrci potratů před Nejvyšším soudem ve Washingtonu | Foto: Reuters | Zdroj: Český rozhlas

Ke zpřísnění pravidel pro interrupce nedávno přikročili Texas a Oklahoma. O čem teď rozhoduje Nejvyšší soud a proč to předčasně uniklé stanovisko vyvolalo tak silné reakce?

Nejvyšší soud rozhoduje jeden konkrétní příklad, a to je státní zákon ze státu Mississippi, který chtěl zpřísnit pravidla pro potraty a chce zakázat potraty nad 14. týden. Nižší úroveň soudu řekla, že tento zákon je protiústavní, čili pozastavila jeho platnost, a ten případ skončil před Nejvyšším soudem.

Nejvyšší soud tedy rozhoduje tuto konkrétní situaci, ale zároveň v kontextu toho, a tak to normálně funguje u toho Nejvyššího soudu, on rozhoduje vlastně princip. Takže když rozhodne pro Mississippi, tak rozhodne pro celé Spojené státy.

Ten uniklý dokument říká, že ta konzervativní super většina, nebo přinejmenším pět z devíti ústavních soudců, je připraveno říct Roeová versus Wade, čili rozhodnutí z roku 1973, které řeklo „žádný stát nesmí zakazovat interrupce“, bylo špatné a povolí každému státu, ať si tu interrupci pomocí svého státního zákona řídí sám.

Ta kontroverze je ze dvou důvodů. Za prvé, že to vůbec uniklo, což je prostě bezprecedentní. Má to nějaký politický a společenský dosah a je to určitě snaha ovlivnit to finální rozhodnutí. A za druhé protože se plně čekalo, když je takto konzervativní Ústavní soud po Trumpově období, že státy dostanou nějaké nástroje na omezování interrupcí. Ale teď se baví o tom, že státy budou moci opravdu zcela zakazovat potraty, což se úplně nečekalo.

Může ten bezprecedentní únik tohoto stanoviska skutečně ještě změnit verdikt Nejvyššího soudu?

Soudci Nejvyššího soudu si mohou rozhodovat úplně, jak chtějí. Nečekají je žádné volby ani nové potvrzování ve funkcích. Mohou být odvoláni Kongresem, ale to by opravdu musela být situace typu vlastizrady nebo nějakého strašného zločinu, kdy by je Kongres mohl odvolat, stejně jako může odvolat prezidenta. Ale zrovna tak jako Kongres nikdy neodvolal žádného prezidenta, ani Donalda Trumpa, tak zatím nikdy neodvolal člena Nejvyššího soudu. U federálních soudců se to stalo, ale ne u Nejvyššího soudu.

Takže na jednu stranu oni si soudci opravdu mohou rozhodovat, jak chtějí, a pokud bude platit tento uniklý dokument, tak přinejmenším pět z devíti je pro to připravených hlasovat a prostě se to stane.

Na druhou stranu ti soudci nejsou zcela imunní vůči situaci ve společnosti, vůči veřejnému mínění, a to se domnívám, že je důvod, proč ten dokument někdo vypustil. Protože nejmíň dva z těch pěti konzervativních soudců byli za Trumpa potvrzeni senátem v situaci, kdy říkali, že to rozhodnutí z roku 1973, které potraty umožnilo, budou respektovat. A ti soudci samozřejmě také myslí na reputaci své organizace. Nerozhodují se úplně ve společenském vakuu.

Uvádím příklad: V roce 2015 Nejvyšší soud rozhodl, že sňatky osob stejného pohlaví budou všude legalizovány a rozhodl tak v situaci, kdy dlouhodobě rostla popularita tohoto postoje mezi Američany.

Teď jsme ale v jiné situaci. Většina Američanů říká, že to rozhodnutí z roku 1973, čili legální potraty, má přetrvat. Do toho máme uniklý dokument, který říká, že soudci chtějí jít proti většině toho veřejného mínění. Takže nepochybně je snaha to veřejné mínění ovlivnit, a tím případně ovlivnit rozhodování soudců.

Čili nás ještě může ten finální verdikt překvapit?

Může. Opravdu nic nebrání soudcům, aby upravili svůj názor. Například zmínili, že by tedy neodvolali úplně to rozhodnutí Roeová versus Wade, nebo dokonce že by pro to nehlasovali. Ale považuji to za relativně málo pravděpodobné.

Technicky nebo institucionálně jim nebrání vůbec nic. Dokud není, čeká se, že to bude koncem června, to finální rozhodnutí s tím zdůvodněním, tak sice tady máme nějakou indikaci, ale je to pouze indikace. Opravdu musíme počkat, jak ten ústavní soud oficiálně rozhodne.

Z reakcí jak zastánců, tak odpůrců práva na potrat je patrné, že pro Američany je to velmi silné téma. Je možné, že i to zohlední soudci Nejvyššího soudu před finálním vynesením rozsudku v červu. Jaké to může mít politické dopady, když se nyní tolik rozhořela kauza týkající se práva na potrat? Někteří analytici dokonce varují, že právě toto téma může odvést pozornost třeba od řešení bezpečnostních problémů, od americké pomoci na Ukrajině.

Ano. My v Česku nejsme schopni plně docenit význam tohoto tématu pro americkou společnost, americké voliče, a tudíž pro americké politiky. Zrovna tak jako téma přístupu ke zbraním.

To je prostě americké specifikum, které vyplývá z toho, že řada konzervativních voličů, převážně se jedná o lidi, kteří opravdu pravidelně chodí do kostela a mají to v zásadě na základě svého náboženského přesvědčení, jsou naprosto přesvědčení, že to je strašně důležitý úkol politiků, aby se zabránilo potratům.

A pak máme druhou část politického spektra, která strašně moc věří, že je to otázka osobní svobody, práva žen se rozhodovat o svém těle a o svém těhotenství. Mezi těmito dvěma postoji neexistuje žádný kompromis. Tam prostě nemůže žádné legislativní nebo ústavně-právní řešení, které by vyšlo těm dvěma skupinám vstříc nějak napůl.

Takže to je obrovsky důležité téma. Teď se čeká, že na podzim v kongresových volbách posílí republikáni a získají zpět kontrolu Sněmovny reprezentantů a Senátu. A samozřejmě budou probíhat i volby do státních kongresů, které o tom, zda v tom státě bude zakázán potrat nebo ne, budou případně rozhodovat.

To může pomoci demokratům, protože řada voličů, zejména tedy žen, se může rozhodnout – nezajímají mě daně, ochrana životního prostředí nebo Ukrajina, ale letos v roce 2022 jsou dominantním tématem potraty a může to opravdu změnit trajektorii politického vývoje.

Protesty proti zákazu umělých potratů teď začínají po celých USA.



