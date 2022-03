Rusko reaguje na západní sankce. Zakázalo vývoz stovek výrobků, zvažuje i zastavení exportu obilovin

Zákaz by měl podle Moskvy platit nejméně do konce tohoto roku. Rusko možná přistoupí i k tomu, že mezinárodním lodím zakáže kotvit v ruských přístavech.

Agentura Interfax navíc napsala, že poslanci zvažují i zastavení vývozu obilovin do bývalých zemí Sovětského svazu, a to do konce srpna.

Rusko tak postupuje v reakci na to, že Západ uvalil tvrdé ekonomické sankce na desítky ruských poslanců, oligarchů i na samotného Vladimira Putina za vpád ruských jednotek na Ukrajinu.