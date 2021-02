Středisko Zakopané čelilo o víkendu dalšímu náporu turistů, policie zasahovala ve stovkách případů

Už v pátek v podvečer se začalo centrum Zakopaného, pěší zóna Krupówki, povážlivě zaplňovat několika stovkami a posléze několika tisíci turistů.

Zakopané je schopné pojmout přes sto tisíc lidí za jeden den, táhne se podél severní strany Tater, a ubytovacích možností je tu nepřeberně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Martina Dorazína

Jedna z návštěvnic přijela s rodinou z několik set kilometrů vzdáleného města Lodž. Podle jejích slov se v Zakopaném nebojí, protože všude je určité nebezpečí. Ať už jdete do lékárny, do obchodu, nebo jen tak po ulici. Tady je to podle ní úplně stejné.

Podle dalších návštěvníků Zakopaného nejde o žádný výstřelek, ale o návrat do normálnosti.

Zásah policie

Minulou sobotu těsně po otevření hotelů, bazénů a sjezdovek to nedopadlo v Zakopaném moc dobře. Místní policie měla spousty práce s výtržníky, s lidmi, kteří chodili bez roušek, s lidmi, kteří se chtěli prát mezi sebou nebo i s policií, proto také tento víkend policisté poprosili o posily z jiných regionů.

Polsko nevyloučilo omezení na hranicích s Českem a Slovenskem, rozhodne se v příštích dnech Číst článek

Po pěší zóně Krupówki projíždí policejní hlídka nahoru a dolů a z amplionu upozorňuje turisty, aby si nasadili roušky a dodržovali rozestupy. Lidé je ovšem přesto nedodržují. Hodně lidí s sebou roušky má, ale nasazuje si je jenom tehdy, když vidí policejní hlídku. Poté si ji opět sundají.

S pokročilejší hodinou přibývá rozjařených návštěvníků a policie je legitimuje. Poté jim buď dá napomenutí, nebo pokutu za to, že nenosí roušku. Po zásahu policie turisté už nepořádají velký večírek venku, ale přesunují se do hotelů a apartmánů.

Policie během víkendu v Zakopaném zasahovala ve stovkách případů, většinou se jednalo o porušování nočního klidu.