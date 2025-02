Zákulisní jednání by měla zabránit cenové válce. Evropa se se Spojenými státy přetahuje, míní Jurečka

Cenové válce mezi Evropou a USA mají zabránit zákulisní jednání, která začala už na konci minulého roku po zvolení Donalda Trumpa novým prezidentem. V pořadu televize CNN Prima News to v neděli řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zmínil možnost navýšení cel na služby velkých firem v Evropě. Jednání podle Jurečky mají zabránit rozpoutání cenové války se Spojenými státy, která by dopadla na českou ekonomiku a český trh. Praha 15:13 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Marian Jurečka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jurečka dále připomenul, že z hlediska vývozu výrobků má Evropa větší bilanci než Spojené státy, z hlediska služeb je to opačně.

„Pojďme to vyrovnat,“ uvedl Jurečka s tím, že je možné sáhnout na klíčové služby, které tady jsou, na globální cla. Celou debatu nicméně vnímá jako strašení zbraněmi. „Všichni na pozadí musí vědět, že všichni potřebujeme dohodu. Je to politické přetahování, vidím prostor pro jednání,“ konstatoval.

Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček uvedl, že Evropa je daleko protekcionističtější než Spojené státy. „Cesta není štengrovat se a zvyšovat cla, ale mít vyjednavače,“ uvedl s odkazem na výhrady své strany k současnému vedení Evropské komise, které podle něj Trumpovi dostatečně nesedí. Zopakoval, že nejbližší je americké administrativě evropská frakce Patrioti, která zahrnuje i hnutí ANO, v Evropském parlamentu je však izolovaná.

Podle Jurečky za vedením Evropské komise stojí i ti, o které mají Američané zájem. „Jedna věc jsou tweety a výroky, na druhé straně ekonomické zájmy,“ uzavřel.

Cla vůči EU

Trump už po svém nástupu do funkce 20. ledna pohrozil cly vůči EU s tím, že její země mají se Spojenými státy znepokojivé obchodní přebytky. Současný americký prezident vedl obchodní spory s EU také za svého prvního funkčního období. Tehdy zavedl cla na dovoz oceli a hliníku do USA, na což EU odpověděla uvalením cel na různé americké zboží, například motocykly, džíny nebo whisky.

Premiér Petr Fiala (ODS) v posledních týdnech poukazuje na rozdíly ve výši cel na různé výrobky, a to z obou stran. Například dovoz automobilů ze Spojených států do Evropy je podle něj zatížen desetiprocentním clem a naopak z EU do USA to je 2,5 procenta.

Pokud americký prezident zavede cla na výrobky z Evropské unie, hospodářský růst ČR v tomto roce to podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zpomalí o více než procento hrubého domácího produktu (HDP). Cla by podle něj nejen omezila transatlantický obchod, ale vedla by také k přesunu výroby z EU do USA a k poklesu investic nadnárodních firem v EU.

I když přímý export z ČR do USA není podle Prouzy vysoký, tuzemské firmy dodávají díly pro řadu evropských produktů, které na americký trh směřují.