Záleží na technice a délce výcviku, jinak půjdou rezervisté na jatka, hodnotí generál mobilizaci

Ruská armáda nebude mít problém dát povolaným rezervistům základní výzbroj a výstroj, jinak to ale bude s kvalitou přístrojů nočního vidění, přileb, neprůstřelných vest a podobně, odhaduje brigádní generál v záloze František Mičánek, který působí jako emeritní děkan prestižní vojenské školy NATO Defense College v Římě. Usuzuje také, že Rusové budou na nasazení rezervistů spěchat a alespoň část lidí ze záloh brzy pošlou na frontu. Praha 21:12 22. září 2022

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že budou mobilizováni záložníci, kteří už sloužili v armádě, mají specializované dovednosti a bojové zkušenosti. Může se opravdu podařit mobilizovat 300 tisíc mužů?

To samozřejmě jde, Rusové mají zálohy podstatně větší. Nicméně informace o 300 tisících mužích nám neříká nic o jejich kvalitě, o času, který uplynul od jejich zkušenosti s vojenskou operací nebo s výcvikem.

Také to neříká nic o tom, jestli budou mít dostatečné množství materiálu, techniky a výzbroje.

A už vůbec to neříká nic o tom, jakou logiku a taktiku Rusové zvolí s výcvikem nebo s přípravou a cvičením těchto záloh.

Mohou dostat velmi krátký výcvik, týden čtrnáct dní. Ale potom je to masa 300 tisíc lidí, kteří půjdou v podstatě na jatka. Anebo jim skutečně dají několikaměsíční kvalitní výcvik a stmelí bojové jednotky. A to by pak znamenalo výraznou změnu na frontě.

Co je podle vás pravděpodobnější?

Vzhledem k tomu, že se Rusku momentálně nedaří zastavit ukrajinskou ofenzivu, tak bych se klonil k první možnosti. Co nejrychleji se budou snažit ucpat díry na frontě.

Ale na to nemusí využít všech 300 tisíc vojáků. Ono není jasné, k jakým vojenským odbornostem totiž budou patřit, jestli k pozemním silám, k tankovým jednotkám, k mechanizované pěchotě, nebo třeba k protiletadlovému vojsku. To se ukáže až v následujících týdnech.

Co všechno je potřeba pro statisíce rezervistů zajistit? Co z toho je pro Rusko největší problém?

Začne to tím, když rezervista dostane povolávací rozkaz, pak musí jít do sběrného střediska. Tam je podle své odbornosti přidělen k určité jednotce, kam nastoupí. Dostane základní výzbroj a výstroj, to znamená ruční zbraně, munici, toho mají Rusové dost.

Ale určitě nebude optimální situace s kvalitou přístrojů nočního vidění, přileb, neprůstřelných vest a podobně.

Potom následuje základní zdokonalovací výcvik. Ten podle našich standardů trvá tři měsíce, než si skutečně ten člověk zopakuje zkušenosti, které kdysi měl.

A potom by měl nastat výcvik vyšší úrovně, to znamená na úrovni družstva, čety, roty a podobně. To už se bavíme až o jednom roku.

Ale do toho Rusko určitě nepůjde, bude se maximálně snažit zkrátit tento čas. Výcvik se ukončí s tím, že vojáci absolvují ostré bojové střelby, nějaké bojové velení a potom mohou být přesunuti na frontu.

Chátrající arzenály, nefunkční technika?

Sovětský svaz po mnoho desetiletí udržoval infrastrukturu pro totální mobilizaci, střediska, cvičiště, místnost pro ubytování vojáků, arzenál, skladiště vojenské techniky, důstojníky a poddůstojníky. Co z toho zbylo od 90. let k použití?

Mnoho ne. Ta infrastruktura není v takovém rozsahu jako kdysi, protože se Rusko nějak vyvíjelo. A jak se v minulých dekádách přibližovalo Západu, tak i tam pracovala ruka trhu.

Takže budovy, které potřebují údržbu a vytápení, buď nechali zchátrat, anebo je převzali podnikatelé, soukromníci. To množství základen, kde by se dalo cvičit a skladovat a dobře udržovat vojenskou techniku, se výrazně snížilo.

Má Rusko dost těch, kteří by měli vojáky cvičit? Neocitli se už všichni na frontě?

Myslím, že možnost výcviku tady pořád ještě je, protože ruská armáda jich měla i v mírových dobách několik stovek tisíc. Samozřejmě rozprostřených po ruském teritoriu.

Na výcvik roty praporu potřebujete několik desítek odborných instruktorů. Buď je mají, nebo je budou muset rychle vyprodukovat, anebo mohou využít jednotky, které byly staženy z fronty, protože ztratily bojeschopnost, a ti by mohli znovu vystavět své řady z těchto rezervistů. Věřil bych, že tento systém budou mít Rusové připravení.

Já ale vidím otazník nad tím, zda bude skutečně dost techniky. Hlavně těžší techniky, obrněné transportéry, tanky nebo něco podobného. Protože uložit dlouhodobě techniku pro mobilizaci je časově náročné, je to drahé a technika se musí samozřejmě průběžně kontrolovat.

V minulých týdnech nebo měsících se objevily informace, že technika, která je posílána na frontu, je stará, nebo v místech úložiště nefunkční a rozkradená.

Proto nejen těch 300 tisíc lidí, ale typ jednotek a s čím je Rusové postaví, to bude v následujících týdnech rozhodující.