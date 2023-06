Prezident Zambie odjel do Kyjeva, navštíví i Moskvu. Lipavský mu vysvětloval, co agrese způsobila

Prezidenti Jihoafrické republiky, Konga, Senegalu, Ugandy, Egypta a Zambie vyrazili na Ukrajinu, následně navštíví i Rusko. Jedou na mírovou misi. Zambijský prezident odjezd podle českého zastoupení odkládal kvůli setkání s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Na středeční audienci mu vysvětloval problémy, které Česku způsobila agrese Vladimira Putina. Od zpravodajky z místa Lusaka (Zambie) 18:00 15. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsem zvědavý, jaký dojem na ně zanechá Kyjev,“ řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský. Podle něj je dobře, že se afričtí lídři vydají na tzv. mírovou misi jak do Ruska, tak uvidí i to, co za sebou zanechala válka na Ukrajině.

Jeho setkání se zambijským prezidentem Hakainde Hichilemou ve středu předcházela neformální schůzka s ministrem zahraničí Stanley Kakubou. „Na tom setkání bylo zajímavé to, že pan prezident záhy po jednání odjel na cestu do Kyjeva a do Ruska,“ poznamenal k tomu na konci dne Lipavský.

„Pro mě je klíčové, že jedou do obou těch zemí a navštíví obě města,“ řekl český ministr s tím, že jako první by se afričtí představitelé měli podívat do Kyjeva. Také pořadí považuje za zásadní.

Páka OSN

Lipavský se domnívá, že samotná cesta už je silným signálem, bez ohledu na výsledek. Usoudil, že to prezidenty v Africe zajímá. O to více si cení jejich iniciativy, při porovnání postojů jednotlivých zemí k ruské válce na Ukrajině. Zatímco některé se vyslovují jako neutrální, jiné plně odsuzují ruskou agresi a dávají to najevo i při hlasování na půdě OSN.

Šéf české diplomacie opakovaně během týdenní cesty do Afriky zdůraznil, že se africkým představitelům nesnaží vnutit vlastní pohled na věc, snaží se spíše předávat osobní zkušenosti. Což ostatně zopakoval v rozhovoru pro Zambia Daily Mail.

„Dost často je postup takový, že potom, co si projdeme, jak skvělé máme vztahy, vysvětlím jim, že desetimilionová země byla donucena přijmout půl milionu válečných uprchlíků a že máme drahé energie a inflaci a jiné problémy, které vyvolala Putinova agrese. A ti partneři chápou naši pozici,“ vyprávěl Lipavský.

Dost silným argumentem, na který z jeho zkušenosti Afričané slyší, je princip dodržování Charty OSN, která říká, že státní hranice se nemají měnit silou, což je určující pro každý stát.

Neobvyklá cesta a ‚velká věc‘

„Že tam (zambijský) prezident jede, že bude mluvit s prezidentem (Volodymyrem) Zelenskym, to je velká věc,“ podtrhnul český ministr. Na cestu prý africkým lídrům popřál hodně štěstí a řekl jim, že jet na tuto cestu, a především vidět Ukrajinu, je dobrý nápad.

Na tzv. mírovou misi se vydává šest afrických prezidentů – z Jihoafrické republiky, Konga, Senegalu, Ugandy, Egypta a Zambie. Tyto země přitom nemají totožný postoj k ruské invazi na Ukrajinu.

Třeba českým ministrem Lipavským navštívená Zambie na rozdíl od řady jiných afrických států hlasovala ve prospěch rezoluce OSN vyzývající Rusko k ukončení války. Rezoluce požaduje, aby Rusko „okamžitě, zcela a bezpodmínečně stáhlo všechny své vojenské síly z území Ukrajiny“. Na výročí ruského vpádu na Ukrajinu byla přijata drtivou většinou hlasů.

Nejaktivnější v jednání o cestě šestice afrických lídrů do Moskvy a Kyjeva byl však od počátku prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa. Ten udržuje blízké vztahy s ruským vůdcem Vladimirem Putinem.

„Berme to pragmaticky, každé takové jednání může vést k nějakým pozitivním výsledkům,“ poznamenal k tomu Lipavský. „Nicméně není to běžné, aby šest afrických lídrů cestovalo někam společně, to už samo o sobě o něčem vypovídá,“ podotkl.