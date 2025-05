‚Zaměřit se mohou na kohokoliv.‘ Rusové unášejí a mučí ukrajinské civilisty na okupovaných územích

Ruské úřady zadržují tisíce ukrajinských civilistů, kteří v ruském zajetí často zažívají brutální bití a mučení. Terčem okupantů jsou především ti, kteří vyjadřují nesouhlas s invazí a loajalitu Ukrajině, ruské úřady se ale mohou zaměřit na kohokoliv. V zajetí pak mohou lidé strávit dlouhé měsíce a roky, aniž by jejich blízcí věděli, jestli jsou vůbec naživu. Šance dostat se na svobodu je pro většinu z nich prozatím mizivá. Kyjev 6:25 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V ruském zajetí jsou tisíce Ukrajinců, o jejichž osudu jejich rodiny často nic nevědí. | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Ruská armáda zatkla Ukrajinku Tetjanu Tipakovou v roce 2022 poté, co vyjádřila odpor vůči okupaci její rodné země. Vzpomínky na následné mučení ji pronásledují i tři roky poté.

V cele dlouhé tři metry a jen půl metru široké strávila několik měsíců, během kterých ji věznitelé kopali a bili rukama i nejrůznějšími předměty. „Mlátili mě knihou i dřevěnou tyčí,“ vzpomíná Ukrajinka podle serveru Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

Tehdy si říkala, že ať se stane cokoliv, nesmí se zhroutit. „Když spadneš, víš, že musíš vstát, protože když zůstaneš ležet, budou tě kopat a bude to ještě bolestivější,“ říká Ukrajinka.

Podle jejího svědectví byl ale osud některých žen a dívek ještě horší. Vzpomíná například na příběhy dívek, které Rusové znásilnili doma před zraky jejich matek. „Pak byla matka znásilněna před dcerou.“

Tetjana Tipaková je jednou z tisíců Ukrajinek a Ukrajinců, kteří jsou od začátku války systematicky unášeni, zadržováni a mučeni ruskými silami, píše RFE/RL s odkazem na zprávy investigativních novinářů z deníku The Guardian a ukrajinských serverů Važnyje istorii či Azov Sea News.

Ukrajinští civilisté jsou drženi v izolaci dlouhé měsíce i roky, zatímco jejich rodiny nemají ponětí, kde jsou, a dokonce ani to, jestli jsou naživu.

Mučení pro pobavení

Od začátku války vznikl na ukrajinských územích okupovaných Ruskem nespočet neformálních zadržovacích cel, ať už ve školách, průmyslových objektech nebo suterénech domů, píše Rádio Svobodná Evropa s odvoláním na zprávu organizace Amnesty International.

Právě tam jsou zavlékáni ukrajinští civilisté a následné mučení není výjimkou. Bití a elektrošoky jsou zcela běžnou praxí, popisuje investigativní novinářka serveru Važnyje istorii Polina Užvaková.

„Mnoho vězňů čelí mučení a bití, aby od nich (Rusové) získali informace… Člověk ani nemusí nic vědět, ale stejně ho budou bít, zvláště muže,“ říká pro RFE/RL novinářka, podle které jsou ti šťastnější po krátké době propuštěni.

„Ostatní posílají do ruského vězeňského systému a pak není šance dostat se na svobodu jinak než prostřednictvím výměny vězňů. Ve skutečnosti je ale vyměněno jen velmi málo lidí,“ upozorňuje Užvaková.

Podle Borise Petrunjoka z ukrajinského Centra pro lidská práva Zmina se však motivace pro zadržování Ukrajinců začíná proměňovat a získání informací už není tím hlavním.

„Motivace se zjevně posouvá spíš k čistému útoku na projevy ukrajinské identity,“ říká pro RFE/RL s tím, že tečem se stávají především lidé, kteří nepřijali ruskou okupaci „bez ohledu na to, zda představují pro Rusy hrozbu“.

Kyjevské centrum Zmina, které dlouhodobě monitoruje mučení a válečné zločiny páchané Ruskem, se unášení a zadržování Ukrajinců na okupovaných územích věnuje i ve zprávě publikované v polovině května.

Ve spolupráci s Mediální iniciativou pro lidská práva zanalyzovaly téměř stovku svědectví ukrajinských civilistů, kteří byli propuštěni z ruského zajetí. V závěru zprávy uvádí, že během nezákonného držení v nelidských podmínkách zažilo 80 procent z nich násilí.

„Lidé jsou během zadržení mučeni, aby se přiznali ke ‚zločinům‘, které nespáchali, ale také pro pobavení svých věznitelů,“ uvádí květnová zpráva, podle které Rusko v současnosti zadržuje nejméně 1908 ukrajinských civilistů.

Ve skutečnosti jich ale zřejmě je daleko víc. Ukrajinské úřady totiž počty civilistů držených v ruském zajetí odhadují na více než 16 tisíc.

Odpůrci ruské okupace

Na Ruskem okupovaných ukrajinských územích se může ocitnout v ohrožení kdokoliv.

„Ruské úřady se mohou zaměřit na kohokoliv bez ohledu na pohlaví, věk nebo profesi,“ říká pro ukrajinský server Kyiv Independent mluvčí ukrajinské vládní agentury pro zacházení s válečnými zajatci Petro Jatsenko. V ruském zajetí končí nejčastěji novináři, aktivisté a lidé, kteří se staví proti okupaci.

To je případ také Anny Jelcovové z Chersonu. Tehdy devatenáctiletá studentka byla v posledním ročníku studia, když město v roce 2022 dobyli ruští vojáci. Obrněných vozů se nezalekla a i během okupace vyjadřovala na sociálních sítích podporu ukrajinské armádě.

„Bylo jasné, že Anna podstupuje mimořádné riziko tím, že na svých sociálních sítích nadále zveřejňovala vlasteneckou poezii a prohlášení o loajalitě Ukrajiny,“ říká její bývalá profesorka Veronika Danysenková.

Rusové našli ukrajinskou studentku během její návštěvy u babičky v nedaleké vesnici Ahajmany. Zástupci ruských okupačních úřadů přijeli ve dvou autech a odvezli ji pryč. Danysenková ji pak viděla na záběrech v ruských státních médiích.

„Na tom videu byla stěží rozpoznatelná, jen její oči byly stejné… Jako matka jsem to hodně obrečela a dodnes se o ni velmi bojím a modlím se za ni,“ říká pro Kyiv Independent její profesorka.

Okupační soudy studentku letos v únoru odsoudily na 10 let vězení v trestanecké kolonii.

Násilné přiznání

Terčem ruských úřadů se však mohou stát i ti, kteří proti okupaci otevřeně nevystupují. To se stalo mimo jiné i 26leté Iryně Navalné, která se svou matkou v květnu 2022 utekla z Mariupolu. Navzdory matčině vůli se do města v srpnu vrátila, aby si dojela pro některé své věci a strávila čas se svou babičkou, která z Mariupolu nechtěla odejít.

Na cestě ji ale zatkli ruští okupanti a obvinili ji z přípravy bombového útoku na vládní budovu. Loni v říjnu ji soud v ruském městě Rostov na Donu odsoudil za terorismus na osm let vězení. Kromě svědeckých výpovědí se rozsudek opíral také o její „doznání“, které však podle její výpovědi u soudu učinila v důsledku mučení.

„Posadili mě na židli a začali mě bít do hlavy, do nohou a dávali mi do stehen šoky paralyzérem. Řekli mi, že nebudu hned propuštěna, když se ale přiznám, mohla bych být rychleji zařazena do výměny zajatců s Ukrajinou a jít domů k mámě,“ uvedla před soudem.

„Říkali, že vědí, kde bydlí moje máma a babička. Nakonec jsem souhlasila s falešným přiznáním, abych ochránila sebe i životy mých blízkých.“

Podle její rodiny bylo hned několik důvodů, proč se stala terčem okupačních úřadů. Kromě jejího příjmení a dřívější stáži na policejní stanici to byla i skutečnost, že se její nevlastní otec jako ukrajinský voják podílel na obraně oceláren Azovstal, které se staly poslední baštou ukrajinského odporu v Mariupolu.

Také ona si během ruského zajetí prošla peklem. Dokazují to informace od nedávno propuštěných ukrajinských válečných zajatkyň, které se s Navalnou potkaly ve vyšetřovací vazbě v okupovaném Doněcku.

Podle jejich výpovědí byla Iryna těžce zbitá, vyděšená a po celém těla měla modřiny. Musela snášet násilí nejen ze strany vyšetřovatelů, ale také dozorců, kteří ji drželi v nelidských podmínkách.

V cele pro deset lidí jich bylo 21 a šestnáct hodin denně musela Navalná i její spoluvězeňkyně stát. Od probuzení až do večerního zhasnutí světla neměly dovoleno si sednout a když to někdo porušil, dozorci odvlekli všechny ženy z cely na chodbu a tam je brutálně zbili.

V roce 2023 se pak Navalná objevila v propagandistickém filmu odvysílaném v ruské státní televizi. Ze záběrů je podle serveru Kyiv Independent patrné, že si na ní ruské zacházení vybralo fyzickou i psychickou daň.

Film ji přitom vykresluje jako „budoucí teroristku“ a překrucuje její slova o výchově tak, aby Navalnou prezentoval jako labilní „kandidátku“ pro práci v ukrajinských bezpečnostních službách.