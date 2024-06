Záměrné hladovění civilistů v Mariupolu by mohl být válečný zločin. ‚Putin je vinen,‘ míní právnička

Rusové se během 85 dnů, kdy obléhali ukrajinský Mariupol, záměrně snažili vyhladovět tamní obyvatele. Vyplývá to z nové analýzy, kterou dostal na stůl Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. Ta tvrdí, že by se mohlo jednat o válečný zločin, napsal britský server The Guardian.

