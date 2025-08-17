‚Zanechává po sobě mimořádné dílo.‘ Ve věku 87 let zemřel záporák ze Supermana Terence Stamp
Ve věku 87 let zemřel v neděli ráno britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina, píše agentura Reuters.
„Zanechává po sobě mimořádné dílo, nejen jako herec, ale také jako spisovatel,“ uvedla rodina. Stampovo dílo bude lidi dojímat a inspirovat po mnoho let, dodala.
Herec, který se narodil v Londýně na konci 30. let minulého století, byl několikrát nominován na Oscara. A to za filmy Teoréma (1968), A Season in Hell (1971) a Dobrodružství Priscilly, královny pouště (1994), kde ztvárnil roli transgenderové osoby.
Terence Stamp (22 July 1938 – 17 August 2025) R.I.P pic.twitter.com/AsiLnYT9B6— 🇬🇧📺 Classic British TV 📺🇬🇧 (@Classicbritcom) August 17, 2025
Nějaký čas se ztratil z povědomí veřejností a studoval jógu v Indii, než získal svou nejznámější roli generála Zoda z planety Krypton ve filmech o Supermanovi z konce 70. let.
Zahrál si ale také například po boku britské herečky Julie Christieové ve filmové adaptaci románu spisovatele Thomase Hardyho Daleko od hlučícího davu (1967) nebo ve filmu Valkýra (2008) s americkým hercem Tomem Cruisem.