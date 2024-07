Žantovský: Trump bude při střetu s Harrisovou riskovat, že se projeví jeho hrubější chování k ženám

Americký prezident Joe Biden neprodlouží svůj mandát o další čtyři roky. Pod nátlakem demokratů se vzdal kandidatury a nejspíš ho nahradí viceprezidentka Kamala Harrisová. „Byla by nejenom první ženskou prezidentkou USA, ale také první africkoamerickou prezidentkou a první asijskoamerickou prezidentkou,“ říká diplomat a jeden ze zahraničně-politických poradců prezidenta Petra Pavla Michael Žantovský v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Osobnost Plus Washington 13:00 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jedním z problémů Harrisové bude, aby zveřejnila a zpřítomnila svůj politický program. Protože 3,5 roku strávila tím, že podporovala Bidenův politický program. Když se podíváte na jednotlivé kroky, tak v ničem zásadním se nelišili,“ popisuje Žantovský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Joe, dnešní den ukazuje, že jsi skutečný vlastenec a velký Američan,“ napsal šéf demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer a vzdal tím hold Joeu Bidenovi, který se vzdal po nátlaku své prezidentské kandidatury.

„Situace je tak bezprecedentní a složitá, že ji nelze jednoduše hodnotit jako černobílou. Ten kotrmelec, převrat, který znamená odstoupení Joea Bidena z prezidentské kampaně, by byl dvojnásobný, kdyby Biden zároveň odstoupil z funkce prezidenta,“ vysvětluje Žantovský, proč Biden spolu s kandidaturou neopustil i Bílý dům.

V takovém případě by se automaticky stala prezidentkou Kamala Harrisová. Právě ona se přitom nejpravděpodobněji stane novou demokratickou kandidátkou.

Dosud působila jako viceprezidentka Bidena, přesto má podle Žantovského stále šance odpoutat se od jeho „dědictví“. Podporu by mohla získat i tím, že by se případně stala první ženou na pozici hlavy Spojených států.

„Určité trumfy a viditelnost by jí to rozhodně přineslo. Musíme dodat, že ten primát by byl několikanásobný. Ona by byla nejenom první ženskou prezidentkou Spojených států, ale také první africkoamerickou prezidentkou a první asijskoamerickou prezidentkou Spojených států. To je hodně primátů najednou,“ dodává diplomat s odkazem na původ Harrisové.

Levicová politička

Kamala Harrisová je všeobecně známá jako politička, která je svým smýšlením víc vlevo, než byl Joe Biden.

„Jedním z jejích problémů bude, aby zveřejnila a zpřítomnila svůj politický program. Protože 3,5 roku strávila tím, že podporovala Bidenův politický program. Když se podíváte na jednotlivé kroky, tak v ničem zásadním se nelišili,“ popisuje Žantovský.

„Program, který bude konstruovat, pokud bude zvolena kandidátkou, se bude hodně soustřeďovat na menšiny. Bude se hodně soustřeďovat na reprodukční práva žen, což je jedno z hlavních volebních témat, ke kterému se Demokratická strana vrací a ona je velmi dobrá představitelka demokratů pro tuto agendu,“ odhaduje Žantovský.

Na druhou stranu bude mít podle bývalého diplomata poměrně velký problém s imigrací do USA, což je nesplněný úkol Joea Bidena. Harrisová se nebude moci vymezovat v této oblasti tak jasně, jako to dělal současný prezident.

Rušivý moment

Pro republikánského kandidáta a bývalého prezidenta Donalda Trumpa je změna v demokratické kandidátce podle Žantovského rušivý moment.

„Nepředstavuji si, že se raduje z toho, že sok, proti kterému se celou dobu připravoval, proti kterému vystupoval, na němž byla založena Trumpova negativistická volební kampani, je nahrazen někým jiným,“ soudí bývalý diplomat.

„Trump bude riskovat, že se v přímém střetu s Kamalou Harrisovou projeví jeho hrubější stránky charakteru a chování k ženám. V tomto smyslu to pro něj bude určitě těžší a pro Harrisovou určitá výhoda,“ vysvětluje Žantovský.

„Na druhé straně víme, že v roce 2016 Trump debatoval s Hillary Clintonovou, která, troufám si říct, měla větší veřejnou známost, prestiž a postavení v americkém politickém spektru, než má Kamala Harrisová. Nějakým způsobem z toho vyšel tak, že nakonec volby vyhrál,“ dodává Žantovský.

Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.