Zanzibar jako ‚zamořený‘ ráj turistů. Ostrov bez restrikcí se stal hitem, teď je Čechům zapovězen

Zanzibar se v době probíhající pandemie stal jednou z nejoblíbenějších destinací turistů z Česka, kvůli obavám z šíření „jihoafrické mutace" ale skončil na seznamu zakázaných oblastí. Na diskusních fórech se tak záhy začaly objevovat nápady, jak omezení obejít třeba odletem z Vídně. Úřady tuto možnost připouštějí, zároveň ale hrozí pokutami po návratu a poukazují na to, že vzhledem k postupu tanzanských úřadů země skutečně představuje riziko.

Průzračně modrá voda Indického oceánu a písčité pláže na Zanzibaru lákaly české turisty i v minulosti, v posledních měsících se ale ostrov patřící k Tanzanii stal jednou z nejoblíbenějších destinací. Potvrzují to i cestovní kanceláře a agentury včetně společnosti Invia, která v porovnání s loňským rokem letos u Zanzibaru zaznamenala až čtyřnásobný růst prodejů.

V době probíhající pandemie je totiž nabídka cestovních kanceláří výrazně omezená, Tanzanie a poloautonomní Zanzibar navíc jako jedny z mála destinací nevyžadují po přijíždějících turistech negativní test na koronavirus, což může část turistů brát jako určitou „výhodu“.

Pro Elišku K., která odcestovala do Tanzanie začátkem února a nyní tráví poslední dny dovolené právě na Zanzibaru, ale při rozhodování hrály roli jiné priority než možnost přicestovat bez negativního testu.

„My jsme měli test i na cestu sem, i když ho od nás nikdo po příletu nechtěl, ale při rozhodování to nebylo prioritní. Zásadní pro nás bylo spíš to, že tu nejsou žádná omezení. Kdyby tady byly zavřené restaurace nebo hotely, samozřejmě sem nejedeme,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, proč se spolu s přítelem rozhodli odletět právě do Tanzanie.

Do země odcestovali bez využití služeb některé z cestovních kanceláří, i proto pro ně byly otevřené restaurace při výběru cílové destinace klíčové. Eliška K. si pochvaluje také nízké náklady na cestování. Letenky je pro jednu osobu vyšly na zhruba 15 tisíc korun a levné je podle ní také jídlo nebo ubytování, za které na jednu noc utratí kolem 300 korun.

Cesty do Tanzanie a na hojně vyhledávaný Zanzibar nicméně pro Čechy od pátku končí. Kvůli obavám z nakažlivější jihoafrické mutace koronaviru se dostaly na seznam oblastí, kam mají Češi od 26. února do 11. dubna zakázáno cestovat.

Právě cesta na ostrov Zanzibar totiž stojí za prvními případy výskytu jihoafrické mutace v Česku, které ve čtvrtek potvrdila také národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Někteří odhodlaní turisté přesto hledají cesty, jak se nejnovějšímu zákazu vyhnout.

Za obcházení pokuta

Omezení cestování Čechů do Zanzibaru vyvolalo rozhořčení cestovních kanceláří, které volají po náhradě škody. Jen v případě CK Čedok se opatření dotkne zhruba 300 klientů, kteří jsou již na místě nebo plánovali v nejbližších dnech odletět. Stejně tak se ale omezení dotýká i turistů, kteří jako Eliška K. měli v plánu cestovat do země „na vlastní pěst“.

Někteří si ale dovolenou na Zanzibaru nechtějí nechat ujít ani přes zákaz vydaný ministerstvem zdravotnictví, jen pár hodin po vyhlášení nejnovějšího opatření se tak na některých internetových diskusních fórech začaly objevovat spekulace o tom, jak nejnovější zákaz obejít.

„Ne že bych hledal u každého opatření, jak to obejít jo, ale úplně první, co mě napadlo, je, že prostě poletím z Vídně a je to… Aneb když ta opatření nedávají smysl…,“ píše v rámci diskusního fóra na webových stránkách Zaleťsi.cz jeden z uživatelů.

Jak na to reagují úřady? Ministerstvo zahraničních věcí připouští, že čeští turisté sice mají možnost do „zakázaných“ zemí odjet i po 26. únoru, po návratu do Česka jim ale hrozí pokuta.

„V ochranném opatření… je uvedeno, že odjezd bude nadále možný. Nicméně po návratu do ČR hrozí při porušení tohoto opatření pokuta v souvislosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Cestu lze prokázat kontrolou cestovního pasu nebo třeba itinerářem letenky,“ napsala redakci ředitelka odboru komunikace ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Opatření v rovině doporučení

Zavlečení jihoafrické varianty koronaviru na české území nedokázala zabránit ani dřívější opatření, která se od 5. února ještě zpřísnila. Podle nich má každá osoba vracející se z rizikových oblastí a zemí mimo EU podstoupit PCR test ještě před odletem zpátky do Česka, kde je čeká povinná pětidenní karanténa, která je ukončená dalším PCR testem. Zároveň platí povinnost 10 dní od příjezdu nosit respirátor minimálně úrovně FFP2.

Podle těchto pravidel se bude vracet zpět do Česka také Eliška K., které dovolená na Zanzibaru končí na začátku příštího týdne.

„Chtějí po nás test před odletem a pak z Vídně budeme potřebovat PCR nebo antigenní test a v Praze pak další PCR. Myslím, že to máme pokryté ze všech stran, a tak snad nikoho neohrozíme. Tady ani nejsou žádné shluky lidí. Všichni místní si stěžují, že je málo turistů, a skutečně je to tady poloprázdné,“ popisuje Češka a dodává, že PCR test, který vyjde na 80 dolarů, podstoupí v neděli před odletem přímo na Zanzibaru.

V porovnání v Českem jsou protiepidemická opatření v zemi minimální. V ochranném opatření na to upozorňuje také ministerstvo zdravotnictví, podle kterého jsou protiepidemická pravidla v Tanzanii „výhradně v rovině doporučení“ a veškeré restrikce týkající se shromažďování, provozu škol, veřejných a společenských akcí byly zrušeny už před více než devíti měsíci.

„Na letišti a na úřadech je to jako u nás – musí se nosit roušky a všude je dezinfekce. Když si jdete vybrat peníze do banky, nepustí vás dovnitř, dokud si nedáte dezinfekci na ruce a roušku. Ale jinak to vyžadované není, některé recepční mají roušky, jiné ne a v autobusech je má zhruba 30 procent lidí,“ popisuje Eliška K. a dodává, že v restauracích nebo barech povinnost zakrývání úst také neplatí.

„Místní tvrdí, že tu žádný koronavirus není. Nikdo nikoho nezná, kdo by byl nemocný, a ani já jsem neviděla nikoho pokašlávat. Jeden člověk nám říkal, že tu mají mnohem větší zdravotní problémy než koronavirus. Vnímají to tedy spíš jako marginálii. Slyšela jsem, že tu prý lidé mají zakázáno o tom mluvit, ale nevím, jestli to je pravda,“ popisuje.

Nulové požadavky i spolupráce

Na skrývání problémů spojených s koronavirem v Tanzanii a na Zanzibaru upozorňuje také německá televize Deutsche Welle. Úřady totiž situaci dlouhodobě bagatelizují a snaží se počty potvrzených případů nákazy v zemi tajit – opakovaně to kritizuje například tanzanské nezávislé hnutí #ChangeTanzania, podle kterého se „státní mašinérie aktivně snaží probíhající epidemii covidu-19 skrývat a popírat“.

Varování ale přicházejí také ze strany šéfa Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse. „Situace zůstává velice znepokojující. Obnovuji svou výzvu, aby Tanzanie začala hlásit případy covidu-19 a sdílet další data. Rovněž vyzývám Tanzanii, aby zavedla opatření v oblasti veřejného zdraví, která snižují riziko přenosu, a připravila očkování,“ cituje Deutsche Welle šéfa WHO.

Těmito slovy Ghebreyesus reagoval na zprávy o únorovém úmrtí viceprezidenta poloautonomního Zanzibaru Seifa Sharifa Hamada, který podle politických oponentů tanzanského prezidenta Johna Magufuliho zemřel právě po nákaze koronavirem.

Skutečnost, že tanzanské úřady od loňského dubna žádné souhrnné statistiky o počtu nakažených a úmrtí nezveřejňují, je podle ministerstva zdravotnictví také jeden z hlavních důvodů, proč se rozhodlo cesty do země v době šíření nakažlivějších variant koronaviru zakázat.

„Chybějící statistická data znemožňují hodnotit vývoj pandemie v zemi. Tanzanie de facto bojkotuje mezinárodní spolupráci v boji proti pandemii, je jednou z pouze dvou zemí světa nespolupracujících se Světovou zdravotnickou organizací. Oficiální politika tanzanské vlády tvrdí, že zemi chrání před onemocněním covid-19 Bůh a že v zemi se onemocnění nevyskytuje,“ uvádí ve čtvrtek vydané ochranné opatření ministerstva zdravotnictví.

„Aktuálně zaváděné ochranné opatření lze ve vztahu k Tanzanii odůvodnit extrémním rizikem šíření nákazy z této země, která souvisí s mimořádným nárůstem popularity cest občanů ČR do Tanzanie. Ten je paradoxně dán právě nulovými preventivními požadavky tanzanské vlády při vstupu do země,“ tvrdí dokument.