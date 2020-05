Tisíce domácností v západní Austrálii zůstaly bez proudu. Podle úřadů jde o ‚desetiletou bouři‘

Ty očekávaly, že se situace bude s postupem bouře směrem na město Perth zhoršovat. Jon Bromhall z úřadu pro mimořádné situace státu Západní Austrálie prohlásil, že taková bouře udeří jednou za deset let.

„Normálně naše bouře pocházejí z jihozápadu, ale tato přijde ze severozápadu. Vyzkouší pevnost lidských obydlí, přístřešků a všech nezajištěných předmětů. Žádáme proto lidi, aby zabezpečili majetek a ujistili se, že je vše připevněné,“ vybídl v předstihu.

V Perthu, které je správním střediskem Západní Austrálie, bouře postihla dodávky elektřiny pro asi 37 000 domácností a podniků. Energetická společnost uvedla, že některé domácnosti zůstanou bez elektřiny přes noc, protože místy opraváři nemohli opravit síť.

Meteorologové předpokládají, že nejhorší počasí postihne Perth v noci na pondělí a přetrvá až do pondělního odpoledne. Předpověď podle BBC počítá s přívalovými lijáky, prudkým vichrem a až osm metrů vysokými vlnami. Vichr na pobřeží může dosahovat rychlosti až 130 kilometrů za hodinu a místy naprší až deset centimetrů srážek.

Prepare for an unusually widespread severe weather event along the west coast. Heavy rain and very gusty winds likely with dangerous surf and storm tides. By Sun night, severe weather will be confined to the SW of WA, easing during Mon. Latest warnings - https://t.co/X0UmpCmgQa pic.twitter.com/H8lTPQiTD7