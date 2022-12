Izraelští vojáci při razii zastřelili šestnáctiletou Palestinku. Armáda tvrdí, že neúmyslně

Při razii izraelské armády v Džanínu na okupovaném Západním břehu Jordánu byla v neděli zabita šestnáctiletá Palestinka. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví ji zastřelila izraelská armáda. Ta to následně přiznala. Jak izraelské bezpečnostní složky uvedly, dívka byla zasažena neúmyslně při střelbě namířené na ozbrojence. Podobné přiznání chyby ze strany izraelských vojáků je velmi vzácné, uvedla k tomu agentura AP. Jeruzalém 22:20 12. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti se v Džanínu na Západním břehu Jordánu procházejí blízko domu poničeného během zásahu izraelských sil | Foto: Raneen Sawafta | Zdroj: Reuters

Šestnáctiletá dívka byla nalezena mrtvá s prostřelenou hlavou na střeše domu v Džanínu, kde bydlela. Izraelská armáda následně vyšetřovala, zda se nestala obětí zbloudilé kulky, když pozorovala zátah ze střechy, či zda nestála vedle palestinského ozbrojence.

Podle izraelské armády prvotní vyšetřování odhalilo, že dívka „byla zasažena neúmyslnou palbou namířenou na ozbrojené útočníky“ na nedaleké střeše. „Vypadá to, že dívka, která byla zabita, se nacházela na střeše jednoho z domů poblíž útočníků,“ uvedla armáda. Vojáci zahájili palbu poté, co na ně ozbrojenci házeli zápalné bomby a stříleli.

Jak armáda dodala, její velitelé „litují jakékoli újmy způsobené nezúčastněným civilistům“, ve svých operacích ale budou bezpečnostní síly i nadále pokračovat. Izraelský premiér Jair Lapid ve svém prohlášení vyjádřil „zármutek nad smrtí dívky“ a její rodině vyslovil soustrast.

Dívčin bratranec a soused Saláh Zajíd uvedl, že šla na střechu, protože hledala svou kočku. Rodina slyšela výstřely, ale netušila, že je dívka nahoře. Její tělo objevili asi až za hodinu poté, co se armáda stáhla. Dívka byla podle něj střelena čtyřikrát, z toho dvakrát do hlavy. Zajíd odmítl tvrzení Izraelců, že to byla nehoda. „Chladnokrevně ji zabili,“ řekl.

Intenzivnější razie

V Džanínu na severu Západního břehu Jordánu se nachází velký uprchlický tábor, kde operují palestinské ozbrojené skupiny, včetně Islámského džihádu a Hamásu. Společně s městem Nábulus je Džanín častým dějištěm násilností a střetů bezpečnostních složek a místních.

Izraelská armáda zintenzivnila noční razie na Západním břehu Jordánu na jaře po sérii protiizraelských útoků, při kterých zahynuly dvě desítky lidí. Izrael tvrdí, že cílem jeho operací je zabránit takovým útokům v budoucnu a že tak musí činit kvůli neúčinnosti palestinských bezpečnostních složek.

Palestinci naopak noční razie ve svých městech a vesnicích považují za způsob, jak Izrael prohlubuje okupaci území, která Palestinci chtějí pro svůj budoucí stát.

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že během noční razie na Západním břehu zatkla osmnáct hledaných Palestinců, včetně tří v Džanínu. Minulý týden v Džanínu izraelské bezpečnostní složky zabily tři palestinské ozbrojence a o týden dříve dva.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo letos zabito více než 210 Palestinců, včetně těch, kteří zemřeli za krátkého konfliktu v Pásmu Gazy v srpnu. Mezi mrtvými jsou ozbrojenci i civilisté. Podle agentury AP je to nejvíce od roku 2006.

Ve stejném období bylo podle izraelských úřadů při palestinských útocích v Izraeli a na Západním břehu Jordánu zabito 23 civilistů a osm bezpečnostních pracovníků.