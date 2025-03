‚Západní spojenectví na pokraji zhroucení.‘ Evropská média reagují na schůzku Trumpa se Zelenským

O konci Západu, noži na krku Ukrajiny i vítězství pro ruského prezidenta Vladimira Putina píší evropské noviny po páteční schůzce prezidentů USA a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského, která skončila bezprecedentní roztržkou před kamerami. Washington 10:01 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla zrušena po jejich setkání v Oválné pracovně, v Bílém domě ve Washingtonu, 28. února 2025 | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

„Západní spojenectví se zdá být na pokraji zhroucení,“ obává se britský deník The Daily Telegraph, podle něhož schůzka, která měla vést k usmíření mezi Trumpem a Zelenským, skončila ostrou výměnou slov v Oválné pracovně, při níž Američané ukrajinského prezidenta před světovou veřejností ostře kritizovali.

ONLINE: Ukrajina na mír připravena je, potřebuje ale záruky. Vztah s Trumpem lze napravit, řekl Zelenskyj Číst článek

„Byla to děsivá scéna, která musela znepokojit každého ve Spojeném království a v Evropě, kdo si dělá starosti o bezpečnost kontinentu,“ konstatuje list.

Takový projev agrese ze strany Bílého domu vůči západně orientované hlavě státu státu, natož vůči spojenci, který vede existenční vojenský boj, nemá podle The Daily Telegraph obdoby.

Trump a viceprezident J.D. Vance se podle něj navíc zjevně mýlili, a to věcně, geopoliticky i morálně. „Způsob, jakým prezentovali své argumenty, jasně odhalil trhliny v západní koalici a přinesl Vladimiru Putinovi propagandistické vítězství.“

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung má za to, že Trumpovy tirády Evropě znovu jasně ukázaly, kde americký prezident a jeho vláda skutečně stojí.

‚Nůž na krku‘

„Trump má zjevně více sympatií k ruskému diktátorovi a jeho překrucování historie než k nezávislé Ukrajině,“ píše v komentáři list, podle něhož už před páteční eskalací americký prezident Ukrajině položil nůž na krk, zatímco od Ruska zatím nevyžadoval žádný ústupek.

Britský premiér po jednání hovořil s Trumpem i Zelenským. Zachovává podporu Ukrajině Číst článek

Pokud Evropané skutečně chtějí stabilní mír na Ukrajině, musí podle všeho sami převzít vedoucí roli, aniž by doufali v to, že jim Američané budou krýt záda.

Podobně to vidí i nizozemský deník De Standaard, podle něhož se nyní musí Ukrajina a Evropa postavit Rusku bez vojenské podpory ze strany USA.

Veřejný spor dvou prezidentů, z nichž jeden se ve válce brání Rusku, signalizuje konec Západu,“ je přesvědčen list, podle něhož v pátek svět zažil „první velký střet mezi skutečným světem a fiktivní, vylhanou a šílenou verzí, kterou z něj vytváří Trump“.

Evropu teď podle De Standaard čeká okamžik pravdy a zkouška charakteru, jakou 70 let neprošla. „Přenechat Ukrajinu Putinovi a Trumpovi by znamenalo, že se Evropa stahuje do role vazala. Takže není na výběr,“ doplňuje deník.

První vyhozený z Bílého domu

Francouzský list Le Figaro míní, že v Moskvě zřejmě Putin může sotva věřit svým očím a uším. „Kdo by si vsadil na takový posun kontinentů, při němž se Amerika přibližuje k Rusku?“ ptá se deník.

Od nadějí na dohodu po nesnědené saláty. Přečtěte si, jak se vyostřila schůzka Trumpa se Zelenským Číst článek

Ukrajinský server The Kyiv Independent pak píše o tom, že se prezident válkou zmítané Ukrajiny stal první hlavou státu v historii, která byla vyhozena z Bílého domu. V „ošklivé výměně názorů“ podle serveru američtí představitelé Zelenskému vyčetli, že neprojevuje dostatečnou vděčnost Spojeným státům.

„Ale zdá se, že vděčnost vůči americkému lidu vůbec nebyla tím, na čem Trumpovi a Vanceovi záleželo. Chtěli, aby prosil o milost a padl před Trumpem na kolena,“ píše The Kyiv Independent.

Server také míní, že by pro Zelenského bylo lepší, kdyby se ovládl a kontroloval lépe své reakce, ale zároveň podotýká, že byl postaven do situace, v níž nemohl vyhrát. Kdyby se vůči Trumpovi a Vanceovi nevymezil, byl by doma i v zahraničí vnímán jako slabý, což si ve válce nemůže dovolit.

K americkému prezidentovi pak web poznamenává, že se rozhodl raději spojit s vražedným tyranem než demokraticky zvoleným prezidentem. Američané by teď svému politickému vedení podle serveru měli dát jasně najevo, že nechtějí alianci s Ruskem a zradu Ukrajiny.