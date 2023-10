‚Vojáci chodí s osadníky, chrání je. Zabili mi bratra a synovce.‘ Na Západním břehu Jordánu roste násilí

Jedním z míst osadnického násilí je palestinská vesnice Kusra a nedaleká osada Eš Kodeš.

„Tamhle za kopcem jsou nelegální židovské osady. Osadníci jednou přišli a zapálili mi halu s kuřaty. Vidíte? Přišel jsem rázem o investici za půl milionu šekelů,“ stěžuje si Abd al-Azím.

Se svým bratrem Abd al-Hakímem a několika dalšími příbuznými teď prořezávají olivové stromky a sklízejí plody. Jak říká, klid k práci tady rozhodně nemají.

„Včera jsme odtud utíkali třikrát. Stříleli, dělali problémy. Přišli osadníci i s vojáky. Kdyby s sebou neměli vojáky, báli by se přijít, ale s vojáky se cítí silní,“ poukazuje.

Před třemi týdny zastřelili osadníci dalšího bratra obou mužů, Ibráhíma a také jeho syna Ahmada.

„Bylo to 12. října na pohřbu jiných obětí osadníků. Proč je zabili? Zeptejte se jich proč. A vojáci jsou ještě horší. Chodí s osadníky a chrání je,“ popisuje Abd al-Azím Wádí události chvějícím se hlasem.

A jeho rozhořčení je veliké. „I před 7. říjnem dělali problémy. A nikdy je nikdo nepotrestá. Proč sem vůbec přišli? Ať odtáhnou, ať jdou do Belgie, do Česka, do Francie, do Ameriky. Vezměte si je. Vezměte si ty Židy všechny!“ vyzývá zoufale.

Od říjnového teroristického útoku Hamásu v okolí Gazy a následného vypuknutí zabili vojáci nebo osadníci na Západním břehu 100 Palestinců. Osadníci mají v současné izraelské vládě oporu v podobě ministrů z extremistických stran. A cítí se tak chránění před tresty.

Při útocích se vedle samotných palestinských vesničanů zaměřují na jejich olivovníky, na symbol a zdroj jejich obživy.

„Olivovník potřebuje tak osm let od vysazení, aby začal plodit. Jenže oni osadníci přijdou s motorovou pilou a stromky nám zničí. Proč, ptám se, proč? Tamhle sousedům taky uřezali stromky, velké i malé. Jestli má osadník problém s Palestincem, tak ať si ho řeší. Co mu ale udělal ten stromek?“ ptá se Abd al-Hakím Wádí.

Svět teď upírá pozornost ke konfliktu v pásmu Gazy. Jen kousek od něj ale doutná konflikt další. Na okupovaném palestinském Západním břehu rozhodně není klid a izraelské tajné služby varují před spirálou dalšího násilí.