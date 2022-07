V důsledku záplav v Kentucky zemřelo 25 lidí, včetně šesti dětí. Počet obětí může růst

Počet obětí záplav v americkém státě Kentucky stoupl na 25, mezi mrtvými je i nejméně šest dětí. S odkazem na údaje z jednotlivých zasažených okresů to uvedl deník The New York Times. Silné záplavy způsobené přívalovými dešti zasáhly východní část Kentucky ve čtvrtek, některá místa zůstávají dál nedostupná a úřady teprve pomalu zjišťují rozsah škod.

