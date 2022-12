Záplavy v Kongu si vyžádaly nejméně 169 obětí, uvádí OSN. Voda poškodila celé čtvrti, silnice a domy

Záplavy a sesuvy půdy v konžské metropoli Kinshase způsobily přívalové lijáky z pondělí na úterý. Voda zaplavila celé čtvrti, poškodila silnice, včetně velkého úseku dálnice, a srovnala se zemí nejméně 280 domů.

Nejhůře zasažené oblasti konžského hlavního města ve čtvrtek navštívil společný tým OCHA a konžské vlády. Při vyhodnocení škod odhadl, že záplavy zasáhly zhruba 38 000 lidí.

Floods in Kinshasa, Democratic Republic of Congo have killed people and destroyed homes.



The local and global drivers of these floods must be addressed and those affected provided with support. pic.twitter.com/OPWcp2ocPh