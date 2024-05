Záplavy v Brazílii si vyžádaly 116 obětí, domov muselo opustit už 400 000 lidí. Situace se ale zvolna zlepšuje

Kvůli záplavám, které od minulého týdne sužují jih Brazílie, muselo opustit své domovy na 400 000 lidí. Počet mrtvých se zvýšil na 116, uvedla v pátek s odkazem na úřady agentura AFP. Situace se pozvolně zlepšuje ve městě Porto Alegre. Část hlavního města státu Rio Grande do Sul je však stále zaplavená a meteorologové v příštích dnech očekávají další vydatné deště. Brazílie 22:07 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čluny s dobrovolníky pátrající po lidech izolovaných v domech v zaplavené čtvrti Mathias Velho v Canoas ve státě Rio Grande do Sul, Brazílie, 5. května 2024. | Foto: Amanda Perobelli | Zdroj: Reuters

Podle aktualizované bilance úřadů se pohřešuje 143 lidí a dalších 756 bylo při záplavách zraněno. Civilní ochrana také oznámila, že počet lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli záplavám, vystoupal na 400 000.

Záplavy, které zasáhly především stát Rio Grande do Sul, podle prvních odhadů zničily na 85 000 domů a bytů. Ve státě, který má asi 11 milionů obyvatel, záplavy v nějaké míře způsobily újmu zhruba dvěma milionům lidí.

Situace se podle AFP mírně zlepšila ve městě Porto Alegre, kde žije kolem 1,4 milionu lidí. V některých čtvrtích znovu otevírají obchody, ačkoliv část města je stále zaplavená. Průtoky řek, které se vlévají do vodní plochy Guaíba, postupně klesají. Hladina plochy, u které se Porto Alegre nachází, tak postupně klesá a poprvé od soboty se dostala pod pět metrů, píše server G1. Klíčové jsou pro obyvatele rozvážky pitné vody.

Výhled na příští dny však není příznivý, protože meteorologové očekávají další vydatné deště. Do pondělí by podle předpovědi mělo v Porto Alegre spadnout až 200 milimetrů srážek. „Vyzýváme proto lidi, aby se nevraceli do rizikových oblastí,“ řekl v pátek guvernér zasaženého státu Eduardo Leite.

Rozsáhlé jsou škody na hospodářství státu, hlavně v zemědělském odvětví. Například v okolí Porto Alegre byla zaplavená pole, kde se pěstuje rýže. Škody ale hlásí i průmyslové podniky.