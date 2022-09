Ukrajina se připravuje na ohrožení radiací. Klinika v Záporoží vyrábí tablety jódu i zdravotnické pomůcky

V Záporoží se nachází soukromá klinika, která se původně zabývala zcela jinou činností. V současnosti se tu vyrábí jodové tabletky. Nedaleko kliniky se totiž nachází Záporožská jaderná elektrárna, v případě úniku radiace budou tyto tablety, připomínající spíše prášek, nesmírně potřebné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž ze Záporoží zpravodaje Martina Dorazína

„V případě havárie fungujícího jaderného reaktoru dojde k velkému úniku radioaktivního jódu. Lidskou štítnou žlázu v takovém případě ochrání jodid draselný. Ukrajina s možností velkého úniku radiace nepočítala a má jen malé zásoby jodidu draselného v pilulkách,“ popisuje jeden z dobrovolníků, docent Alexandr Škoda.

„V Záporoží přitom teď žije 700 tisíc obyvatel plus velké množství uprchlíků z okupovaných oblastí. Naše skupina dobrovolníků se proto rozhodla pomoci a zabalili jsme už deset tisíc dávek jodidu draselného v 25miligramovém balení, což je dávka určená pro dospělého člověka,“ dodává.

Tento dobrovolník samozřejmě nevyrábí prášek někde na koleni v kuchyni, ale v laboratoři, a není žádným šarlatánem. Docent Škoda přednáší farmakologii na Záporožské státní univerzitě.

„Jodid draselný se přijímá jednorázově po zaznění signálu Radiační nebezpečí. Jde o to, že radioaktivní jód je izotop s velmi krátkým poločasem rozpadu. Proto je velmi důležité vypít roztok jodidu draselného včas a preventivně. Později – třeba na druhý den – už to nemá vůbec žádný smysl. Stejně jako nemá smysl druhá dávka – radioaktivní jód už totiž z reaktoru dávno uniknul a rozpadl se,“ vysvětluje Škoda.

Jód i pomoc na frontu

Docent Škoda upozorňuje, že jodid draselný rozhodně nechrání před vnější radiací. „Máme zkušenost z Černobylské havárie. Jodid draselný sice zcela ochrání štítnou žlázu, ale nechrání před těžkými radionuklidy. Ze statistiky ale vyplývá, že pokud není ochráněná štítná žláza, stoprocentně se v ní po nějaké době objeví rakovina,“ říká Škoda.

Proč jste přijeli, ptali se obyvatelé Izjumu. Osvobodit vás od nacistů, odpovídali ruští vojáci Číst článek

Na klinice zatím nemají stroj na výrobu pilulek, a proto prášek jodidu draselného balí do plastových trychtýřků, což působí jisté problémy s policií. Při kontrolách se totiž stává, že bílou sypkou látku omylem považují za drogu.

Kromě jodových tabletek si tady vyrábí také to, co je nutné pro pomoc vojákům na frontě, to jsou hemostatické náplast k zatavení krvácení a také vlastní turnikety – zaškrcovadla.

To si vzal na starost ředitel této kliniky, lékař Serhij Malyšev. Řídí skupinu asi 20 dobrovolníků, kteří mu pomáhají – od lékařů specialistů, chemiků, farmaceutů až po ty, kteří pomoc balí a rozvážejí.

Tato klinika se zabývá také humanitární pomocí, zejména léky. Nahoře v prvním patře kliniky se nachází centrum distribuce léků. Léky zde prohlížejí, kontrolují dobu expirace a poté je balí do sáčků a posílají. Dříve je dodávali na okupovaná území, nyní už to není možné.