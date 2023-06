Záporožská jaderná elektrárna čelí nebezpečné situaci, řekl šéf agentury pro atomovou energii

Největší jaderná elektrárna v Evropě čelí „relativně nebezpečné situaci“ po zničení ukrajinské Kachovské přehrady a zahájení ukrajinské protiofenzívy, která má osvobodit Ruskem okupovaná území. Uvedl to v úterý šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi, než odcestoval z Kyjeva na další návštěvu Ruskem obsazené Záporožské jaderné elektrárny. Kyjev 20:46 13. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záporožská jaderná elektrárna během návštěvy expertů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii | Zdroj: Reuters

Grossi podle agentury AP řekl, že se setkal prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby s ním projednal situaci kolem elektrárny. Ta se zhoršila po zničení Kachovské přehrady, která pomáhala zásobovat nádrž sloužící k ochlazování reaktorů.

Ukrajina obviňuje z vyhození přehrady do povětří Rusko, což Moskva popírá a tvrdí, že hráz zničilo ukrajinské ostřelování.

Grossi uvedl, že úroveň vody v nádrži využívané elektrárnou klesá „celkem plynule“ a že to nepředstavuje „bezprostřední nebezpečí“.

„Je to vážná situace, protože jste omezeni množstvím vody, které máte. Kdyby praskla vrata, která tuto vodu zadržují, nebo k něčemu podobnému, znamenalo by to ztrátu veškeré chladicí kapacity,“ varoval.

Aktuálně je odstaveno pět ze šesti reaktorů záporožské elektrárny a Ukrajina doufá, že odstaven bude i poslední funkční reaktor. Grossi na dotaz ohledně ukrajinských plánů odpověděl, že elektrárnu ovládá Rusko, což přináší „další nechtěné situace vyplývající z tohoto neobvyklého stavu“.

Elektrárnu nadále obsluhují Ukrajinci, ale pod dohledem ruských vojáků. MAAE má v elektrárně tým pozorovatelů a Grossi uvedl, že jeho členové budou během jeho návštěvy vystřídáni.

V souvislosti s ukrajinskou protiofenzívou Grossi řekl, že mu dělá velké starosti představa, že by se elektrárna znovu mohla ocitnout uprostřed bojů a mohla by utrpět přímý zásah.

Grossi zdůraznil, že tým MAAE nezpozoroval v elektrárně žádnou těžkou vojenskou techniku ruských sil. „Nemělo by tam být žádné vojenské vybavení nebo dělostřelectvo ani množství munice, které by mohlo ohrozit bezpečnost elektrárny,“ řekl Grossi. „V tuto chvíli o tom nemáme žádné náznaky. Ale nelze to vyloučit,“ dodal.

I po zničení Kachovské přehrady Rusko zajistí úplnou bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny, ujistil dnes poradce šéfa ruského koncernu Rosenergoatom provozujícího ruské jaderné elektrárny Renat Karčaja. "Můžeme s dostatečnou jistotou říct, že jaderná bezpečnost Záporožské jaderné elektrárny bude zajištěna v plném rozsahu," prohlásil podle agentury TASS. Dodal, že ze Smolenska byla vyslána mobilní čerpací stanice, aby zajistila chlazení reaktorů záporožské elektrárny.