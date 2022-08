Bezpečnostní riziko v Záporožské elektrárně trvá. Není stavěna na válečný konflikt, říká jaderný expert

Rusové se chystají odpojit Záporožskou jadernou elektrárnu od ukrajinské sítě. Uvedla to ukrajinská státní společnost Energoatom. Přístup personálu do elektrárny je podle ní omezený, na pracoviště směli pouze zaměstnanci, kteří zajišťují provoz jaderných bloků. Vedoucí katedry jaderných reaktorů fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Jan Rataj pro Radiožurnál vysvětluje, že elektrárna by byla i v případě odpojení pro své okolí nebezpečná. Praha 22:16 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záporožská jaderná elektrárna | Zdroj: Reuters

Záporožská elektrárna má šest reaktorů. Dosud generovala víc než pětinu celkové energie vyrobené na Ukrajině. Kolik z těch reaktorů až dosud to fungovalo? Kolik jich chtějí Rusové odstavit?

Pokud mám dobré informace, tak v provozu byly poslední dva bloky, protože zbylé reaktory odstavili z důvodu situace, která tam nastala.

Jak složité by bylo úplné odstavení elektrárny, tedy její úplné odstřihnutí od sítě?

Odstavení jaderného reaktoru samozřejmě úplně složité není. Jsou tam ochranné systémy, které slouží k tomu, aby se reaktor bezpečně a rychle odstavil do 3 nebo 4 vteřin, kdyby nastala mimořádná událost.

Nicméně pokud by měla elektrárna ztratit napájení, tak to problém je. I když jaderný reaktor odstavíte, tak neustále potřebujete odvádět teplo, které tam vzniká. Přestože je reaktor zastavený, tak tam vzniká velké množství zbytkového tepla. To je potřeba zajistit.

Co by následovalo, pokud by se odstavily všechny reaktory? Jak bezpečné nebo nebezpečné by to mohlo být?

Standardní je, že pokud se reaktory odstaví, tak mají stále k dispozici elektrickou energii z rozvodné sítě, která zajišťují jejich chod pro monitorování a dochlazování. Pokud nastane mimořádná událost, kdy tato elektrická energie není, tak slouží další systémy z halového napájení.

Jsou tam diesel generátory, které se mohou spustit, ale samozřejmě ty mohou fungovat jen po určitou dobu. Pokud je odstavení plánované, což zřejmě z informací z internetu Rusové plánují, tak nepředpokládám, že by chtěli, aby nastala situace, kdy nebudou chladit jaderné reaktory a jsou na to připraveni. V podstatě chtějí ukradnout elektrárnu Ukrajincům.

Mohou se Rusové snažit přesměrovat tok energie na okupovaná území a dál do Ruska? Dá se něco takového udělat a jak složitá je to operace?

To nejsem schopen úplně vysvětlit, protože to je spíš problém elektroenergetický a já se věnuji především problematice jaderných reaktorů a reaktorové fyziky. Předpokládám ale, že to problém pro ně není a že jsme schopni toto nějakým způsobem zajistit.

Nicméně musíme zase brát v potaz, že tam probíhá válečný konflikt. Já to beru tak, že chtějí tlačit jak na Ukrajince, tedy znemožnit jim přístup k energiím, tak na mezinárodní společenství.

Riziko přetrvává

Pokud by byla elektrárna odstavena a nedostávala by tedy do sítě elektřinu, představovala by i dál bezpečnostní riziko? Vzhledem k tomu, co se v jejím okolí děje, je tam dal možnost úniku radiace?

Bezpečnostní riziko samozřejmě přetrvává. Přestože jaderná elektrárna tohoto temelínského typu je stavěna na řadu mimořádných událostí, tak rozhodně není stavěna na to, aby tam probíhal válečný konflikt, natož aby se tam nacházelo vojsko, které není připraveno na práci nebo pohyb po jaderné elektrárně.

Takže je pořád riziko, že může dojít k úniku radioaktivních látek. Nicméně rozhodně bych to nesrovnával s Černobylem, jak často bývá zmiňováno. Mohlo by nastat, že nebude dostatečná energie pro chlazení paliva, pak by mohlo dojít k jeho poškození. Ale předpokládám, že toto žádná ze stran nechce dopustit.

Dnes zveřejnily agentury, že prezident Putin po rozhovoru s francouzským prezidentem Macronem souhlasil s vysláním expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do elektrárny. Pokud by se inspektoři do elektrárny dostali, co především je tam potřeba prověřit?

Musí hlavně zajistit důležité informace, v jakém stavu zařízení je, kde došlo k jakému poškození systému, zda je tam někde ohrožena jaderná bezpečnost a radiační ochrana. To znamená, zjistit jak funguje a pracuje monitorovací systém na elektrárně. Předpokládám, že budou hovořit i s provozním personálem.

Tedy i pokud by se elektrárna odstavila, tak by boje v její blízkosti byly nebezpečné?

Zcela určitě, protože se tam pořád bude nacházet jaderné palivo. Bude se nacházet v jaderných reaktorech a v bazénech pro vyhořelé jaderné palivo, mají ho také umístěné v meziskladech v suchém skladování. Pořád jsou rizika, že může dojít k rozšíření radioaktivních látek do okolí elektrárny.