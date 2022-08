Evropa byla krok od jaderné katastrofy, zachránily nás záložní systémy elektrárny, řekl Zelenský

Ukrajina a Evropa byly podle ukrajinského prezidenta jen krok od jaderné katastrofy. Nebezpečí se ale podařilo odvrátit. Volodymyr Zelenskyj to řekl poté, co se kvůli požáru včera odpojily od elektrické sítě i poslední dosud funkční reaktory Záporožské jaderné elektrárny. Záporoží 9:10 26. 8. 2022 (Aktualizováno: 9:25 26. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední dva dosud funkční reaktory z celkem šesti byly odpojené od sítě, informovala společnost Enerhoatom (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Ukrajinský provozovatel, společnost Enerhoatom, v pozdějších odpoledních hodinách informoval, že i poslední dva dosud funkční reaktory z celkem šesti byly odpojené od sítě. Bylo to kvůli požáru na jižním okraji elektrárny, který následně způsobil zkrat přenosové sítě a její odpojení. Elektrárna se pak přepojila na záložní systém.

Všech šest reaktorů elektrárny je stále odpojeno od elektrické sítě. Na svém telegramovém účtu to v pátek ráno uvedl Enerhoatom. Pokračují práce na přípravě připojení dvou bloků jaderné elektrárny k síti.

„Dieselové generátory se okamžitě zapnuly a dodaly elektrárně potřebnou energii. Svět musí toto riziko pochopit. Kdyby se dieselové generátory nezapnuly, kdyby automatický systém a naši pracovníci ve stanici nezareagovali na výpadek, už teď bychom byli nuceni vypořádat se s následky radiačního neštěstí. Rusko dostalo Ukrajinu i všechny Evropany jediný krok od radiační katastrofy,“ popsal ve svém nočním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj kromě toho vyzval Rusko, ať okamžitě z elektrárny stáhne své vojáky. Elektrárna potřebuje elektřinu i na provoz odstavených jaderných reaktorů, které nejdou okamžitě vypnout. Jak později večer uvedla společnost Enerhoatom, zásobování energií se později podařilo zajistit připojením na zdroj z nedaleké tepelné elektrárny. Radiační situace kolem elektrárny je dál v normálu.

Několik měst kvůli tomu bylo odpojeno od elektřiny. Požáry a následný zkrat v síti podle ukrajinských sil způsobilo ruské ostřelování. Ruská agentura TASS v pátek v noci s odvoláním na okupační oblastní správu napsala, že v blízkosti největší atomové elektrárny v Evropě vypukl lesní požár.

Dění prošetří inspekce

Dění v elektrárně by měla prošetřit mezinárodní inspekce. Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii by do Záporožské elektrárny měli dorazit během několika dní, jak ve čtvrtek slíbil ředitel agentury Rafael Grossi. Ten řekl, že příprava detailů a podmínek mise ještě nějakou chvíli potrvá, ale bude to brzy.

Podle ukrajinského Enerhoatomu čtvrteční požár vyvolalo ruské ostřelování. Šéf okupační proruské správy Jevgenij Balickij prohlásil, že požár způsobil ukrajinský útok. Ruská armáda elektrárnu spolu s jižní částí ukrajinské Záporožské oblasti okupuje od března, provoz elektrárny ale dál zajišťují ukrajinští pracovníci. Ti nedávno v areálu vyfotili ruskou vojenskou techniku, jen desítky metrů od samotných reaktorů.