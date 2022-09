Do Záporožské elektrárny dorazila mezinárodní inspekce. Ukrajinci kontrolní misi příliš nevěří

Do Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině dorazili inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii a zahájili její kontrolu. Jejich cílem je zjistit, jestli jsou v elektrárně poškození, která by mohla způsobit únik radiace nebo havárii podobající se té v Černobylu. O misi pro Český rozhlas Plus mluvili reportér Martin Dorazín a Tomáš Řepa z Katedry vojenského leadershipu Univerzity obrany. Ukrajina 14:08 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Otázkou je, co vlastně za tak krátkou dobu, byly to zhruba tři hodiny, tam mohl uvidět,“ říká zpravodaj na východní Ukrajině Martin Dorazín | Foto: Anna Voitenko | Zdroj: Reuters

Na Ukrajinu se vydalo 14 inspektorů včetně šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Grossiho. Chvíli se však zdálo, že se mise kvůli probíhajícímu ostřelování neuskuteční. Útoky nakonec ustaly a inspektoři se cíli dostali. Samotnou elektrárnu pak prohlédl Grossi, přičemž podle všeho zkontroloval veškeré jaderné provozy.

„Otázkou je, co vlastně za tak krátkou dobu, byly to zhruba tři hodiny, tam mohl uvidět. Grossi řekl, že to klíčové si prohlédl, a nechal tam pět členů svého týmu. Teď je otázka, na jak dlouho,“ říká zpravodaj na východní Ukrajině Martin Dorazín.

Podle něj ale není jasné, jak Grossi myslel svoji výpověď o trvání pobytu inspektorů v elektrárně. Šéf agentury pro atomovou energii totiž řekl, že na místě bude pokračovat činnost členů jeho týmu, kteří tam momentálně zůstali. Není ovšem zřejmé, jestli tam budou nějakou určitou dobu, či tam zůstanou na stálo.

Jak ale uvedl Dorazín, pětice inspektorů si do elektrárny donesla přístroje k diagnostice celé soustavy. Cílem kontroly budou ale především bezpečnostní systémy, které mají za úkol elektrárnu utlumit v případě, že by došlo k válečnému ostřelování.

Ukrajina misi nevěří

V pátek musí inspektoři prozkoumat všechny reaktory, kterých má elektrárna šest. Kromě poškození reaktorů jsou rizikem i sklady jaderného paliva a jaderného odpadu.

„Když raketa zasáhne sklad jaderného odpadu, tak tam je obrovské nebezpečí úniku radiace a jejího rozšíření do okolí. To by mohlo způsobit opravdu velkou jadernou katastrofu, a to přinejmenším v dané oblasti. Inspektoři tam budou tedy řešit především technické záležitosti. Jejich úkolem není nabádat k demilitarizaci elektrárny, to je věcí politiků,“ vysvětluje Dorazín.

Kontrolní misi v elektrárně ale na Ukrajině neberou příliš pozitivně a očekávání tam nejsou také nijak velká. Poradce prezidenta Mychajlo Podoljak řekl, že k podobným misím nemá důvěru, protože není možné odhalit skutečný stav věcí. Podle něj Rusové v elektrárně provedli takové úpravy, které mají naznačovat, že danou oblast ostřeluje sama Ukrajina.

Zkoumat, zdali došlo k nějakému manévrování se skutečným stavem věcí, není však úkolem inspektorů. Ti mají zajistit pouze to, aby nedošlo k úniku radiace.

„Ukrajinský ministr energetiky prohlásil, že i kdyby elektrárna byla uzavřena a jaderný provoz utlumený, tak je stále nebezpečná. Rusové se podle něj musí bezpodmínečně stáhnout, protože pokud se elektrárna, byť zastavená, ocitne ve válečné vřavě, hrozí tam jaderná katastrofa,“ uvádí Dorazín.

Ostřelování jako nástroj strachu

Jaderné elektrárny obecně nejsou vojenskými objekty, ale mohou se stát účinnou zbraní proti zemím, ve kterých se nachází.

„Obě strany se navzájem obviňují z toho, že to je ona, která střílí a ohrožuje jadernou bezpečnost. Já si myslím, že toto je moment, kdy vy vlastně můžete tlačit na mezinárodní společenství a nutit druhou stranu, aby vám v něčem vyhověla. Jde tam o nějaký vyděračský potenciál,“ vysvětluje Tomáš Řepa z Katedry vojenského leadershipu Univerzity obrany.

Zásahy na elektrárnu podle Řepy nejsou náhodné a jejich úmysl je především v tom, aby vystrašily společnost.

„Je to, jako když se člověk dívá na horor. Není až tak podstatné, co se zrovna děje, ale co by se mohlo stát. Už tu byly nehody i v minulosti a my s nimi máme nějaké zkušenosti, víme, jak to může dopadnout a jaké jsou potom i náklady na nějaké sanování takové havárie,“ vysvětluje.

Elektrárny, jako oblasti postrádající vojenský zájem, jsou v Ženevské úmluvě mezi zónami, kde se bojovat nemá. „Držení jaderné elektrárny navíc ani nenapomáhá k získání území,“ uvádí Řepa, podle kterého jde spíše o energetický potenciál než o vojenský.

„Je tam jediná výjimka, a to v momentě, kdy elektrárna slouží k nějakému vašemu konkrétnímu zásobování. V tomto případě jde o právo protiúderu, který je ale v úmluvách také jasně vymezený. Je jasné, že soudně myslící velitelé nebudou chtít zodpovídat za to, že by ostřelovali jadernou elektrárnu,“ dodává Řepa.

