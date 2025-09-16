‚Hanobení Američanů zakázáno.‘ Bílý dům nařídil odstranit zmínky o otroctví z národních parků
Bílý dům nařídil odstranit popisky a exponáty související s otroctvím z řady národních parků ve snaze vymýtit z nich to, co Trump označuje za korozivní ideologii. Mezi odstraněnými předměty je známá historická fotografie bývalého otroka Petera Gordona z Louisiany z roku 1863. Muž na ní ukazuje zjizvená záda po zraněních, jež mu způsobili otrokáři, než uprchl z otroctví. Napsal o tom v pondělí deník The Washington Post (WP).
Zdroje listu WP sdělily, že krok je v souladu s Trumpovým březnovým výnosem, ve kterém dal ministerstvu vnitra pokyn odstranit informace, které odrážejí „korozivní ideologii“ hanobící Američany v historii země.
Představitelé Správy národních parků (NPS) výnos široce interpretují tak, že se vztahuje na informace o rasismu, sexismu, otroctví, právech homosexuálů nebo pronásledování domorodého obyvatelstva. NPS spravuje nejen národní parky, ale také památky a historické nemovitosti.
Poté, co Trump výnos podepsal, činitelé ministerstva vnitra vydali směrnice, které zaměstnancům NPS nařizují hlásit jakékoli informace včetně nápisů a předmětů v obchodech se suvenýry, které by mohly být v rozporu s prezidentovým nařízením.
Návštěvníci by měli hlásit ‚nevhodný‘ materiál
Představitelé Trumpovy administrativy rovněž zahájili iniciativu, v rámci které jsou návštěvníci národních parků žádáni, aby hlásili nevhodný materiál. Návštěvníci však podle WP většinou kritizují Trumpovu administrativu a chválí národní parky.
Nejnovější nařízení se podle zdrojů WP týkají odstranění informací v národním historickém parku Harpers Ferry v Západní Virginii, kde abolicionista John Brown v roce 1859 přepadl zbrojnici s cílem vyzbrojit otroky k povstání proti otrokářům.
Informace na výstavě v místě, kde stál Prezidentský dům ve Filadelfii, ve kterém první prezident Spojených států George Washington držel otroky, podle administrativy rovněž nejsou v souladu s výnosem.
Úsilí Trumpovy administrativy je nejnovějším příkladem nevídaného zasahování do občanských institucí země, míní profesor Pensylvánské univerzity Jonathan Zimmerman, jenž se zabývá historií vzdělávání.
Součástí této kampaně je podle něj rovněž Trumpovo převzetí Kennedyho centra ve Washingtonu a nátlak na muzejní komplex Smithsonian Institution, rovněž v hlavním městě, který podle Trumpa příliš klade důraz na to, jak špatné bylo otroctví. „Jedná se o obrovské posílení moci a kontroly federální vlády nad tím, co se učíme,“ řekl Zimmerman.