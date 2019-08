Bude čas na debatu o brexitu? Johnson přeruší jednání britského parlamentu do 14. října

Premiér Boris Johnson potvrdil spekulace médií o tom, že přeruší jednání britského parlamentu. Poslanci by tak zřejmě neměli čas zabránit legislativní cestou brexitu bez dohody. S informacemi ve středu ráno přišel server BBC a další média ve Velké Británii. Přerušení bude trvat až do 14. října, kdy by v parlamentu měla tradičně promluvit královna Alžběta II. Johnson s ní o svém plánu na přerušení již hovořil.

Aktualizováno Londýn 11:26 28. 8. 2019 (Aktualizováno: 11:53 28. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít