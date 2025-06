Zaškrcení Hormuzské úžiny by bolelo USA i Čínu. Podle experta Írán spíš udeří na americké základny

Spojené státy americké začaly v neděli nad ránem íránského času bombardovat tři nukleární zařízení v Íránu, informoval o tom americký prezident Donald Trump. Jaký arzenál k tomu Američané nasadili?

Poměrně značný. Američané už k tomu vydali celou řadu informací. Asi nejdůležitější nebo nejzávažnější bylo využití bombardérů B-2, které vzlétly z amerického Missouri a přeletěly půl světa, aby splnily tuto misi. K tomu jim sekundovala celá řada dalšího aparátu. Přece jenom bylo také potřeba, aby letadla po cestě tankovala a měla zajištěnou infrastrukturní podporu. Zapojily se do toho také americké ponorky, námořnictvo dislokované v Ománském moři. Byl to velký arzenál. Podle amerických dat mělo být využito až 125 amerických letadel a celá řada dalších zařízení, tedy velice zajímavá vojenská útočná síla.

Northrop B-2 Spirit | Foto: MSgt Keith Reed CLH | Zdroj: Reuters

Naplánovat něco takového muselo trvat týdny a měsíce, ne? Znamená to, že Donald Trump nás všechny lakoval, když říkal, že neví, jestli Američané zaútočí, nebo ne?

Jedna věc je počítat s takovými plány, druhá věc je potom vydat finální rozhodnutí. Dovedu si představit, že plán na něco takového může být připravován klidně i několik měsíců, ale cílem byla zařízení v Natanzu, Isfahánu a Fordo, tedy statické záležitosti, které se nepohnou. Není to jako honit Usámu bin Ládina někde v Pákistánu, kde je reakční doba naprosto kritická a musí být co nejkratší. V tomto případě si dovedu představit, že Američané mají plán, vědí, co k tomu potřebují využít, jakou logistiku a zázemí budou potřebovat. Americká vojenská předsunutá přítomnost prakticky po celém světě je tak velká, že pro Spojené státy není až takový problém podobný druh útoků dělat kdykoliv a kdekoliv, byť plány se zřejmě vypracovávají dlouhodobě.

Donald Trump po útocích vystoupil v Bílém domě s projevem a zmínil, že útok byl velmi úspěšný. Má pravdu?

Byl bych ještě opatrný v hodnocení dopadů toho všeho. Útok byl úspěšný v tom, že se celá logistika a operace zadařila, žádné letadlo nebylo sestřeleno, nespadlo, Američané zasáhli cíl, což je potvrzeno, ale v tuto chvíli neznáme následky. I vzhledem k tomu, jak je zejména zařízení ve Fordo ukryto hluboko pod zemí, Američané využili zbraně nebo bombu, kterou nikdo jiný nemá, ani izraelské letectvo. Tato bomba je určena k penetraci hloubkových systémů, různých bunkrů a dalších věcí. To byl asi důvod, proč do toho Spojené státy nakonec vstoupily, protože Izrael to sám udělat nemohl, když k tomu nemá takové zařízení. Nyní tak trochu čekáme, jestli se dozvíme od Íránců nebo kohokoliv dalšího přiznání faktických škod, tedy jestli došlo k plné penetraci skalního systému ve Fordo a destrukci zařízení, anebo jestli odolalo. Obávám se, že se k pravdě nedostaneme, protože i kdyby toto zařízení bylo totálně zničeno, tak to stejně nebude potvrditelné z leteckých nebo satelitních snímků a Íránci to nepřiznají.

Satelitní snímek íránského podzemního závodu na obohacování uranu ve Fordo po útoku amerického letectva | Foto: Planet Labs Inc. | Zdroj: Profimedia

S jakou pravděpodobností se dá říct, zda penetrační bomby, které jste zmínil, takzvané bunker bustery, tu skálu nebo zem skutečně provrtaly do větší hloubky?

Záleží na celé řadě proměnných. Jedna věc je geologická stavba masivu, který zařízení chrání, druhá věc je, jestli došlo k přímému zasažení například vchodů, a to může pochopitelně výrazně pomoci. Třetí neznámá proměnná je, že nevíme přesně, jak tyto íránské komplexy fungují a vypadají. Minimálně komplex ve Fordo je dlouhodobě utajovaným zařízením. Nevíme, zda to hlavní, co má být zničeno, je v hloubce 100, 30 nebo 60 metrů. Potom také záleží na tom, jakou vnitřní ochranu tam Íránci mají.

Je to hodně věštění z koule. To, že operace byla úspěšná, Američané mohou v tuto chvíli hodnotit tím, že přiletěli, shodili, zasáhli, odletěli, nikomu z nich se nic nestalo a všechno proběhlo hladce. Jde o posílání letadel přes půl světa, takže to je logisticky náročné a pokazit se může spousta věcí. Ale jestli bylo zařízení destruováno, případně jak moc? Mohlo být poničeno z části, může to paralyzovat íránský jaderný program na nějakou dobu v řádech měsíců. Anebo zařízení bylo destruováno tak, že Íránci nemají v tuto chvíli možnosti ho obnovit a jejich jaderný program utrpěl značný šrám.

Význam nejvyššího duchovního vůdce

Znamená to tedy, že když se Američané zapojili do války s Íránem a chirurgicky přesně zaútočili na jaderná zařízení, tak íránský ajatolláh Alí Chameneí, který se údajně skrývá někde v bunkru, může být v klidu?

Úplně v klidu asi nebude, tomu nasvědčuje už jenom to, že se skrývá. Můžeme spekulovat o tom, kde je. Některé spekulace uvádějí, že je v Mašhadu, což je druhé největší íránské město a je velice vzdálené, leží na východě země téměř u afgánských hranic. To znamená, že jakákoliv izraelská operace by byla komplikovanější, ne tak pro Spojené státy, jak vidíme. Je vidět, že to může být do určité míry demonstrace síly a také signál vůči nejvyššímu duchovnímu vůdci v Íránu, že Američané jsou schopni hloubkově ničit zařízení ve Fordo a v Natanzu. Přestože můžeme spekulovat, jestli zařízení byla, nebo nebyla zničena, Íránci to vědí a ví to také nejvyšší duchovní vůdce. Pro něj to může být informace, že ať bude v sebelepším bunkru, tak může být cílem, pokud se Spojené státy rozhodnou jej zlikvidovat.

Spojené státy prý přesně vědí, kde je nejvyšší íránský vůdce, tvrdí to Donald Trump. Objevily se informace o tom, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu už chtěl zaútočit i na íránského ajatolláha, nicméně Trump mu to rozmluvil. Teď je americký prezident postaven před otázku, zda ho zabít, nebo ne. Je to vůbec dilema?

Je to dilema s ohledem na možné následky. Úplně pominu, jestli nejvyšší duchovní vůdce zemře teď, nebo přirozenou smrtí za pět let, to je celkem jedno. Důležité je, co to napáchá regionálně, ale také geopoliticky a jakým způsobem to otřese mezinárodním bezpečnostním a například i právním systémem. To už by bylo poměrně hodně náročné. Přece jenom Spojené státy si dokážou před sebou samými i před svými spojenci legitimizovat úder vůči íránským jaderným zařízením. Jak je vidět, tak se jim to celkem daří. Reakce ze strany Evropy a například i české diplomacie jsou do značné míry povzbudivé, přestože mají zdvižený varovný prst. Ale v případě likvidace nejvyššího duchovního vůdce, to znamená čelního představitele země, už to je silná káva. To je zacílení na destrukci politického zřízení, změnu režimu, což se může tvrdě nevyplatit.

Nejsem tu od toho, abych hájil íránský politický systém, který je orientální diktaturou s celou řadou problémů a porušováním lidských práv, ale zároveň zajišťuje určitou míru regionální stability. Zajišťuje stabilitu Íránu jako takového, v podstatě jeho integritu. Írán je multietnickou společností, ve které většinoví Peršané tvoří něco přes 50 % obyvatelstva a periferie jsou obývány etnickými menšinami. Jakákoliv destabilizace systému může vést k tomu, že se stát rozpadne, protože menšiny mají secesionistické tendence. Případný konflikt se může přelít k sousedům do Iráku, Turecka, Saudské Arábie, Afghánistánu a kamkoliv jinam. Může dojít na občanskou válku v Íránu, nebo k tomu, že současný fakticky teokratický režim se změní ve vládu vojenské chunty, to znamená, že moc přebere armáda. To všechno jsou realistické scénáře a každý z nich bude o něco horší, než je současný stav, protože destabilizace tohoto regionu se velmi špatně odhaduje. To je také důvod, proč americký útok a sérii izraelských útoků intenzivně kritizují i státy Perského zálivu, jako je Saudská Arábie a její další spojenci, o kterých si můžeme myslet, že s Íránem mají vlastní dlouhodobé rozepře a problémy, ale oni se obávají destabilizace celého regionu. Toto by ji způsobilo.

Stabilizační kotvou je skutečně Alí Chameneí, nebo je to pozice duchovního vůdce jako taková? Nemůže to po něm zkrátka vzít některý z jeho potomků a pojede se dál?

Je to obojí zároveň. Posledních pět let se v Íránu intenzivně řeší tranzice moci ze současného nejvyššího duchovního vůdce na někoho jiného. Současný ajatolláh už má svá léta, podle všeho také celou řadu zdravotních problémů a komplikací. Nebude tu věčně, už tady asi nebude ani dlouho. Ale právě otázka nástupnictví je naprosto klíčová pro celou íránskou politiku. Čile se spekuluje, kdo by to mohl být a jakou frakci bude reprezentovat. Íránská politika je velice složitá a komplikovaná. Je tam mnoho různých mocenských, zájmových a také jinak politicky orientovaných skupin. Není to autokracie v tom smyslu, že by neexistovala žádná politická pluralita. Naopak je tam celá řada různých proudů politických, náboženských, etnických a jiných a není úplně jasné, kdo bude tuto pozici zastávat. V momentě, kdy tranzice nebude dopředu režimem připravená, aby proběhla co nejhladčeji, tak hrozí nepokoje a případně také zhroucení do občanské války. V momentě, kdy by se to stalo lusknutím prstů, to znamená zásahem vyšší moci, likvidací ze strany Spojených států, tak v řádech minut, hodin, dnů, týdnů se systém z toho nedokáže vzpamatovat a hrozí spíše destabilizace, desintegrace a občanská válka, než hladké přestoupení moci na někoho dalšího.

Jaká bude odveta?

Írán se tomu všemu, o čem jste teď mluvil, bude chtít určitě vyhnout. Ale asi se shodneme na tom, že je oslabený, bojuje na několika frontách, ať už je to pomoc Rusku ve válce proti Ukrajině, proxy válka proti Izraeli, letecké údery napřímo s Izraelem. Je teď Írán raněné zvíře zahnané do kouta? Íránský ministr zahraniční Abbás Arákčí mluvil o tom, že USA ponesou zodpovědnost za své činy. Může teď být Írán agresivní v protireakci?

Do značné míry ano, což bude dáno vnitřními pochody v politice, protože od izraelských úderů dramaticky roste hlas jestřábů íránské politiky, těch, kteří nikdy nebyli nakloněni vyjednávání se Spojenými státy o jaderném programu. Nyní mají argument, kdy říkají podívejte se, máme s nimi jednat, ale jak se vůči nám chovají? Nejdříve podporují toho, kdo na nás útočí, a nyní na nás útočí sami. To nejsou partneři do diplomacie, to jsou nepřátelé ve válečném stavu.

Může to být poměrně problém, protože tyto hlasy rostou a může to předznamenat vyšší agresivitu režimu v rámci odvetných opatření. Na druhou stranu ale Írán v mezinárodní politice vždycky funguje velice pragmaticky. Navzdory veškeré ideologii, kterou je režim penetrován, v mezinárodní úrovni funguje velice pragmaticky. Íránci ukázali, že jsou schopni leccos skousnout v momentě, kdy si vypočítají, že něco jiného by poškozovalo jejich vlastní zájmy. Dovedu si představit, že nakonec opět vyhraje pragmatismus s tím, že to hlavní, co režim v tuto chvíli chce, je přežít, když to řeknu jednoduše. A udělá pro přežití naprosto všechno. Neznamená to nutně, že stáhne ocas a přijde s prosíkem za Spojenými státy ve stylu pojďme rychle jednat o jaderném programu. To se nestane a v tuto chvíli to ani není možné. Ale dovedu si představit, že odvetná opatření bude Írán hodně mírnit s ohledem na to, aby nevyprovokoval Američany k další akci, protože zatím není úplně jasné, jestli Spojené státy budou, nebo nebudou pokračovat. Oznámily, že útočí čistě na jaderné cíle nebo zařízení, že operace měla úspěch, a tím to končí. Zároveň dodaly, že cílem není změna politického zřízení v Íránu. Politický režim tedy může být spokojen, že hlavním záměrem Spojených států není destrukce země a jejího politického zřízení, ale pouze jaderných zařízení nebo jaderného programu. K tomu může směřovat i míra recipročních akcí, které budou vyvíjeny proti americkým silám v celém regionu.

Rozumím, ale toto se zakládá na důvěře k Donaldu Trumpovi. Je tedy otázka, jestli Trump nechystá další útok...

To je hodně nevyzpytatelné stejně jako to, jaké informace Íránci mají, jak s nimi Američané komunikují. Pokud komunikační kanály fungují, tak si dovedu představit, že Američané budou dopředu informováni. Dejme tomu, že šíitské milice v Iráku napadnou nějakou konkrétní základnu prostřednictvím raket a potom na sociálních sítích oznámí tvrdý úder vůči vojenským instalacím Spojených států.

Je to příklad, který jste si vymyslel, protože se může stát?

Vymyslel jsem ho, protože mi přijde hodně pravděpodobný.

Je tedy pravděpodobné, že se může stát nějaký útok na americké vojenské základny například na Blízkém východě?

Považuji za velice pravděpodobné, že k něčemu takovému dojde. Myslím si, že to budou útoky spíše demonstrativnějšího charakteru, tedy, aby se to celé nevymklo z rukou, takže to možná budou americké vojenské základny v Iráku nebo kdekoliv jinde. Američané mají po celém Blízkém a Středním východě několik desítek takových základen a Íránci historicky prokázali schopnost je relativně efektivně napadat. Ale nemusí se jednat pouze o přímé íránské napadení amerických cílů. Íránci mají také možnost využít celou řadu vlastních spojenců v oblasti, zástupných aktérů, nestátních ozbrojených aktérů, kteří tuto práci udělají za ně. Myslím, že to bude součástí íránské odvety, a dovedu si představit, že pokud bude provedena správně tak, aby nedocházelo ke kolaterálním škodám, tak to bude něco, co budou Američané schopni akceptovat jako, řekněme, přijatelnou odvetu za to, co Íráncům v neděli ráno způsobili.

Hrozba uzavření Hormuzského průlivu

Řadíte to, o čem rozhodl íránský parlament, totiž uzavření Hormuzského průlivu, kterým prochází minimálně 20 % světového obchodu s ropou mezi tvrdší, nebo mírnější odvetu? Je to velmi významná obchodní trasa.

Myslím, že na to v tuto chvíli nemá dojít, protože rozhodnutí íránského parlamentu vůbec neznamená, že to Íránci udělají. Íránský systém je poměrně komplikovaný a bude tam ještě celá řada dalších těles, která budou o něčem takovém rozhodovat, a jestli o tom někdo ve finále rozhodne, tak to rozhodně nebude íránský parlament. Tak íránské politické zřízení nefunguje. Ale je nutné brát to jako provolání a docela důležité gesto: Ano, zvažujeme, že toto je alternativa. Pokud by na to skutečně došlo, tak by to bylo hodně devastující. Výrazně by to zatáhlo americkou vojenskou sílu do další přímé konfrontace s Íránem, protože v momentě, kdyby íránské námořnictvo ohlásilo, že uzavírá Hormuzskou úžinu, a fakticky tam začalo potápět lodě nebo je otáčet, tak reakce Spojených států by přišla velice rychle. Ale i tak by to znamenalo ohromné kolaterální škody a dost možná i ropný šok na světových trzích s energiemi.

Bez pochyby by to do konfliktu vtáhlo i dalšího aktéra, jak jsem četl v magazínu Foreign Affairs. Čína je jedním z největších odběratelů ropy ze zálivu, to znamená, že takové opatření by se dotklo i jí.

To je přesně ten důvod, proč by Íránci něco takového velice pečlivě zvažovali. Uzavřením Hormuzské úžiny hrozí už dobrých 30 let, protože je to klíčový škrticí bod celosvětového obchodu s energetickými surovinami a Íránci mají páku, protože mají schopnosti průliv alespoň po omezenou dobu uzavřít. Ale musí určitě dbát i na svého spojence Čínu. Je ale otázkou, co jim Čína v tuto chvíli může nabídnout kromě odsudků amerického útoku na půdě Rady bezpečnosti OSN. Čína je dobrý obchodní partner, klíčová světová velmoc a také stálý člen Rady bezpečnosti OSN, který dlouhodobě vetuje snahy o přitvrzení sankcí vůči Íránu. Uzavřením průplavu by Čína o hodně přišla a je otázkou, zda by byla schopna také nahradit svůj zdroj, velice pravděpodobně ne. Írán by tím tedy sekl do hlavy jak Spojené státy, tak svého partnera v podobě Čínské lidové republiky.

Jeden ze scénářů se tedy týká napětí v Hormuzské úžině, druhý a velmi pravděpodobný je, že přijde útok na americké vojáky v některé z blízkovýchodních zemí, kde Spojené státy mají základny. Je i třetí scénář, nějaký černočerný, například regionální velká válka na Blízkém východě?

Ta by byla v podstatě spuštěna íránskou snahou o uzavření Hormuzské úžiny, protože by nutně došlo na přímou konfrontaci íránských námořních, leteckých a dalších sil s americkou vojenskou mocí. Dovedu si představit, že Spojené státy by už nezůstaly jenom u toho, že by říkaly, že jim jde jen o ničení íránského jaderného programu. V tu chvíli by zásah byl plošný nejenom k otevření Hormuzské úžiny, ale Američané by do toho asi vstoupili výrazně více, protože ropa a všechno další je pro ně poměrně zásadní. Byly by totiž ohroženy i zájmy těch, kteří jsou sice s Íránem aktuálně relativně zadobře, jako například Saudská Arábie, která by okamžitě změnila svůj názor a stanovisko a postavila by se plně za Spojené státy. Mohlo by tedy dojít k regionální válce nejenom mezi USA a Íránem, ale velice pravděpodobně by do toho zasahovaly například i síly Saudské Arábie a dalších zemí Perského zálivu.

Nejsme náhodou už ve válce? Nezačala už 7. října 2023 útokem teroristických komand Hamásu na Izrael a od té doby konflikt jenom eskaluje?

Jsou to věci, které spolu úzce souvisí, ale zároveň jsou tak trošku paralelní. Válka v Pásmu Gazy je bezesporu jasná válka, ale pořád nemá celoregionální charakter, protože intenzita zapojení vnějších sil do tohoto konfliktu je relativně nízká. Aktuální ostřelování mezi Izraelem a Íránem je relativně intenzivní, nicméně počet obětí a míra destrukce pořád nedosahuje konfliktu velké intenzity, myšleno války. Je to dáno také tím, že tyto státy jsou od sebe teritoriálně, geograficky velice vzdálené, takže nehrozí, že by se íránská armáda střetla na bojovém poli s tou izraelskou a střílely po sobě z tanků. Tento distanční konflikt je také velice umírněný a kontrolovaný. Teď tu máme zásah globální moci, který je ale zatím velice omezený a velmi precizní v tom, jakým způsobem byl zacílen. Všechno se ale může zvrhnout do konfliktu celoregionálního charakteru, aniž by to jakýkoliv aktér reálně chtěl. Přece jenom, když si člověk hraje se sirkami, tak může způsobit požár, aniž by to zamýšlel, což se v každém bodě může stát.

