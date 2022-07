Evropské státy se bojí zastavení plynovodu Nord Stream 1. Německo už se připravuje na nejhorší

Evropské země se připravují na možné ukončení dodávek ruského plynu, které může přinést plánovaná servisní odstávka plynovodu Nord Stream 1. Jeho údržba začne v pondělí a v Německu panují vážné obavy, že Moskva poté, co minulý měsíc výrazně omezila dodávky plynu, zavře plynovod definitivně. Evropským státům včetně Česka by se tak zkomplikovala snaha naplnit před zimou zásobníky a také by to přineslo další cenový šok na trhu s energiemi. Berlín 16:08 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouhodobé uzavření Nord Stream 1 v podstatě znamená konec ruských dodávek do Německa a částečně i do střední Evropy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přes to, že pro Moskvu je dodávání plynu do Evropy přes Nord Stream 1 zásadní zdroj příjmu a klíčový vyjednávací nástroj, Němci jeho zastavení vidí jako vysoce rizikové.

Členové německé vlády mají mnohem více informací, než kolik jich zveřejňují. Nemohou být úplně transparentní, protože dál vyjednávají, nicméně v posledních týdnech lze z jejich jednání vycítit signály, že se blíží skutečná krize.

Jediný, kdo to zatím přiznal veřejně, je spolkový úřad dohlížející na infrastrukturu. Úřad varuje, že se Rusku nedá věřit a odstávku, kterou Moskva označuje za ryze technickou, může libovolně prodlužovat čistě z politických důvodů. Nord Stream 1 se sice má znovu spustit 20. července, ale ruský stát může toto datum odsouvat na neurčito.

První firmy kvůli tomu už preventivně přecházejí do krizového módu. Na příklad velký realitní koncern Bono se rozhodl, že přes noc nebude vytápět veškeré pronajaté byty, celkem se tak jedná asi o 250 000 domácností. Město Norimberk zase zavírá plavecké haly, aby ušetřilo energii.

Problém to přitom může být i pro Česko, protože velkou část plynu odebírá právě přes Německo.

Strategie Německa

Němečtí politici se rozhodli občany připravit na nejhorší. Iniciativu převzal ministr hospodářství a energetiky Robert Habeck.

Ten chce prostřednictvím apelů dosáhnout toho, aby se přes léto snížila spotřeba plynu asi o 20% a zásobníky tak můžou vystačit i na topnou sezónu.

Němce nabádá k drobným úsporám, které výslednou spotřebu stlačí dolů - ať už jsou to kratší horké sprchy nebo pořizování menších televizí.

Vedle toho už delší dobu tlačí na Kanadu, která má na svém území turbínu určenou pro Nord Stream 1, avšak kvůli sankcím ji odmítá vydat. Sankce by se ale neměly týkat věcí spojených s dovozem surovin a Rusové naznačují, že bez této turbíny plynovod definitivně ochromí.

Kancléř Olaf Scholz se ale těmto tématům obecně vyhýbá a nechce o nich na veřejnosti mluvit. Velkou výjimku udělal tento týden na akci průmyslového svazu GDL, kde šéfům největších německých firem slíbil, že stát pracuje maximálním tempem na tom, aby se vymanil ze závislosti na Rusku. Ovšem o tom, jak předejít krizi, mluvit vůbec nechtěl.

Dlouhodobé dopady

Přitom dlouhodobé uzavření Nord Stream 1 v podstatě znamená konec ruských dodávek do Německa a částečně i do střední Evropy. Je to poslední plynovod, který alespoň trochu běží, i když teď už jen na 40 %. Samotné dopady jsou nepředvídatelné, protože nemají precedens.

Podle evropských zákonů mají při zásobování přednost domácnosti a kritická infrastruktura jako je třeba nemocnice, takže jejich dodávky se budou případně řešit pomocí zásobníků, ty však v důsledku toho nebudou připravené na topnou sezonu.

Všechno ostatní od služeb až po průmysl se bude muset výrazně omezit. Některé firmy sice můžou přejít na náhradní zdroje jako je ropa nebo uhlí, ale například chemické závody se bez plynu neobejdou, ten ve výrobě sehrává klíčovou roli.

Problém nastane i pro potravináře, stavebníky, oceláře a pochopitelně všechna návazná odvětví.