‚Zastavte lodě a pošlete je domů.‘ V Londýně se na protiimigrační demonstraci sešly desetitisíce lidí
V Londýně se desetitisíce lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizovaná krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Informovala o tom agentura Reuters. Protestující vyjadřují také svou nespokojenost se současnou labouristickou vládou a premiérem Keirem Starmerem. V reakci na akci svolali protirasističtí aktivisté vlastní demonstraci.
Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, na síti X uvedl, že začala revoluce, a sdílel video, ve kterém tvrdí, že jím svolaný protest je největší v historii Británie.
Podle serveru The Guardian se očekává, že protesty přilákají nižší desetitisíce lidí, upozorňuje ale, že je složité určit přesný počet účastníků.
Server BBC uvedl, že protestující chtějí projít centrem Londýna na třídu Whitehall. Tam k nim na pódiu promluví vedle Robinsona také bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon nebo kontroverzní moderátorka Kate Hopkinsová.
Účastníci chtějí také uctít památku amerického aktivisty Charlieho Kirka, který zemřel po středečním atentátu na univerzitě v Utahu.
Protestující nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako „zastavte lodě“ a „pošlete je domů“, které odkazují na rostoucí počet migrantů přeplouvajících Lamanšský průliv.
Podle serveru televize Sky News proti Robinsonovu shromáždění protestují zástupci protirasistických organizací s akcí March against Fascism (Pochod proti fašismu).
S hesly jako „rozmanitá Británie“ nebo „zastavte krajní pravici“ jich na protestní pochod vyrazilo přibližně 5000 včetně několika britských poslankyň.
Londýnská policie v reakci na protesty uvedla, že do ulic nasadí více než 1600 strážníků.
„Budeme k nim přistupovat stejně jako k jakýmkoliv jiným protestům. Zajistíme, aby lidé mohli uplatňovat svá zákonná práva, ale budeme rázně zasahovat v případě incidentů nebo přestupků,“ sdělila velitelka policejní operace Clair Haynesová Reuters.