Berlín má problém se zastropováním nájmů. Ministerstvo vnitra ho označilo za protiústavní

Vlastníci bytů by byli podle posudku ministerstva vnitra omezení při nakládání se svým vlastním majetkem. Ale ministerstvo vedle toho zpochybňuje ještě jednu věc a to určování nájmů, které je zakotvené v občanském zákoníku, do kterého mohou zasahovat pouze spolkové úřady, berlínská vláda na nic takového nemá právo.

V Berlíně bude dalších pět let uzákoněná nejvyšší cena nájmů. ‚Odporuje to ústavě,‘ varují právníci Číst článek

Ministerský posudek sice právně závazný není, berlínské vládě ale už teď působí velké komplikace. Některé developerské společnosti se rozhodly, že už s městem nebudou vyjednávat a účast na rozhovorech odřekla i velká bytová družstva.

„Nemá už smysl mluvit o tom, co by se dělo po zmrazení nájmů. Schůzka má smysl jedině tehdy, pokud by chtěl Berlín od svých plánů odstoupit,“ řekla ke zrušené schůzce se senátorkou Katrin Lompscherovou šéfka společnosti BFW Susanne Klabeová.

Koalice sociálních demokratů, strany Levice a Zelených dlouhodobě připouští, že jde o zcela ojedinělý návrh a jeho proveditelnost prý musí potvrdit soud. Berlínský senát už strop nájemného schválil a zákon by měl začít platit hned na začátku příštího roku.

Zbytečný chaos

Město má dlouhodobě problém s dostupností bydlení, které kvůli váznoucí výstavbě a stěhování nových lidí neustále zdražuje. Křesťanští demokraté chtějí, aby se od nápadu ustoupilo ještě před tím, než začne platit, protože jinak prý město postihne chaos, který by se jen po pár měsících mohl ukázat jako zbytečný.

Berlínská odnož strany Levice chce boj o zastropování nájmů přenést i na spolkovou úroveň. Místní šéfka Levice Katja Kippingová poukázala na to, že v čele ministerstva vnitra stojí Horst Seehofer z CSU. A posudek jeho úřadu nahrává argumentům partnerské strany CDU. Podle Kippingové je načase, aby se svých spolustraníků zastal i spolkový ministr financí Olaf Scholz.